Promocija knjige „Ćilim“ u Beloj sali

– U našoj narodnoj tradiciji ćilim je sastavljen iz različitih boja, ornamenata i simbola, a sama knjiga, osim što je sastavljena iz reči i rečenica, sastavljena je iz nekih osnovnih ljudskih životnih postulata – kaže Mirjana Trifunović, Kruševljanka, publici poznata po zbirci priča za decu „Ninine priče za laku noć“, koju je izdala pre četiri godine. Ideja vodilja za nastanak nove zbirke „Ćilim“ bila je da u svoje priče pored zanimljive i neobične radnje, deci primamljive, uvede i obrazovnu notu kako bi decu uvela u svet naše tradicije, pa otuda i naziv „Ćilim“.

– Trudila sam se da u pričama spojim staro i novo, i sam ćilim je predmet koji se više ne koristi i spada u domen rariteta i suvenira. U ovoj zbirci dominira ljubav, kao osnovna stvar, prva i najvažnija. Prva knjiga bila je usmerena na ljubav prema prirodi, životinjama, drugim ljudima i sebi, a ovaj put je ona dobila neku drugu dimenziju -objašnjava Mirjana Trifunović.

Knjiga je namenjena malo starijoj deci u odnosu na zbirku „Ninine priče za laku noć“, a u njoj se autorka dotakla motiva odgovornosti, požrtvovanosti, govorila je o situacijama koje deca preživljavaju kad promene sredinu.

– Nije toliko bajkovitog karaktera kao prethodna, elementi nestvarnog su tu, ali su na granici mašte i sna. Kao i prethodna, i ova zbirka ima sedam priča, za svako veče po jedna. Zaista imam želju da motivišem decu koja još uvek nisu zaražena „bacilom čitanja knjiga“ da se usude i uđu u taj svet. Ne bih želela obimnom knjigom da uplašim potencijalnog čitaoca, zato je i reč o kraćim pričama, koje već svojim početnim rečenicama „uvlače“ u svet književnosti i drže pažnju.

Priče su nastajale tokom prethodne četiri godine, a kako autorka kaže, nije nameravala da objavi novu knjigu, već je pisala zato što je osećala potrebu.

– Inspirisale su me neke situacije iz života da pišem, a jedan događaj prošle godine me je naveo da razmislim o tome da ponovo izdam knjigu. Naime, kada sam bila u turističkoj agenciji, žena koja tamo radi me je pitala da li sam ja Nina, koja je napisala zbirku priča za decu, da pi potom rekla kako su njene ćerke pročitale moju prvu zbirku i da je znaju napamet. Ta situacija mi je dala vetar u leđa, da sam nauručila pohvalu ne bih takvu dobila – kaže Mirjana Trifunović.

Njeni prvi kritičari, ponovo su bile su Jovana i Milena Trifunović, devojčice čija je ona strina (Nina), a Jovana je i nacrtala ćilim koji se nalazi na korici knjige.

– One su moji najozbiljniji kritičari, dok sam je pisala i štampala njima delove da pročitaju govorile su mi: „Nina, nije ti nešto redosled reči, možeš to malo drugačije da kažeš“. Glas dece je najvažniji, kada pišete knjige za decu treba da ih pišete tako da se deci dopadnu i da budu pisane jezikom koji je deci blizak. Deca generalno malo čitaju, a kad čitaju, čitaju prevode, a njima taj jezik ume da bude dalek. Na našim prostorima ima kvalitetnih pisaca za decu i smatram da deca njih najpre treba da čitaju, jer oni pišu jezikom koji je prijemčiviji i stilom koji im je blizak.

Promocija zbirke priča za decu „Ćilim“, biće održana u petak, 12. aprila u 19 časova u Beloj sali Kulturnog centra. Program će voditi Lidija Užarević, a o knjizi će govoriti dr filoloških nauka Biljana Soleša, recezentkinja knjige Tatjana Đurić i autorka. Za muzički trenutak zadužen je gitarista Stefan Mojsić.

Inače, knjigu je objavila izdavačka kuća „Alma“ iz Beograda, ilustracije unutar zbirke su delo Nevene Janićijević, a njeno štampanje pomogli su TekGas iz Kruševac i Sloga-euro produkt iz Aleksandrovaca.

