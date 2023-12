ProGlas u Kruševcu: Iskoristite svoje građansko pravo i glasajte

U punoj sali bioskopa Kruševac na tribini ProGlasa su govorili profesor Univerziteta u Beogradu Miodrag Jovanović, akademik Vladica Cvetković, novinari Biljana Stepanović, Petar Peca Popović i Andrej Ivanji. Oni su tom prilikom pozvali sve građane da iskoriste svoje građansko pravo na sledećim izborima zarad odbrane osnovnih načela demokratije

Kao moderator same tribine, prisutnim Kruševljanima se prvo obratio Andrej Ivanji, urednik portala nedeljnika Vreme koji je istakao da je Proglas dobrim delom nastao zbog toga što u Srbiji prosto nema dijaloga, već da živimo u zemlji večitih monologa.

– Jedna osnovna ideja proglasa je da dođe do dijaloga, ali i poziv građanima da ostvare osnovno građansko načelo i glasaju na izborima. To je osnovno oružje svakog građanina koji živi u demokratskom sistemu gde svaki glas treba nešto da vredi. Zbog toga su inicijatori Proglasa krenuli u misiju pozivanja ljudi da glasaju. Najnormalnija stvar, ali zbog toga što su to uradili, izloženi su drvlju i kamenju sa svih strana, bez ikakvog razloga – rekao je Andrej Ivanji.

Petar Peca Popović je istakao da ima jak razlog zbog čega je u Kruševcu.

– Pre pedeset godina sam stajao na drugoj bini u Kruševcu, u Domu sindikata kada su se proglašavale najbolje radne brigade Jugoslavije i tada je moja proglašena za najbolju. Smatram da imam pravo da naglas govorim ovde, jer sam ja kopao kanalizaciju na Bagdali – rekao je Popović i nastavio:

– Imam pravo u ime proglasa da objavim našu zabrinutost jer smo zaboravili na ono kako smo rođeni. Rođeni smo da budemo ljudi, da nikog ne mrzimo i da volimo svoju zemlju. Zamerio sam se jer sam rekao da imam domovinu, a da nemam državu. Srbija da bi bila država, mora da ima poštovanje svog Ustava, institucije koje su u službi građana. Ovde sam da vas pozovem da glasamo, jer ako ne obavimo građansku dužnost, ko može da učestvuje u procesu ka boljoj i normalnijoj zemlji? Ne zaboravite nešto, od svake vlasti i svake sile, jači je narod. Narod može da menja svoju sudbinu samo glasanjem, a mi se zalažimo da ceo proces bude čestit.

Vladica Cvetković je naveo da ProGlas teži velikoj izlaznosti, ali i tome da se spozna mera demokratske upotrebljivosti i demokratskog oporavka srpskog društva.

– Naša država se može uporediti sa osobom koja ima zdravstvene probleme koji traži terapiju i istovremeno ima nasilnika u porodici. Padom Aleksandra Vučića neće biti rešeni problemi, već moramo pacijenta da izlečimo. Demokratski potencijal nije večan, nama su desetine hiljade mladih otišle iz zemlje, a desetine se učlanile u SNS. Ne znamo koliki je demokratski potencijal zemlje, a ovi izbori su šansa da se izmere – rekao je Cvetković.

Biljana Stepanović je rekla da je važno što više ljudi da izađe na izbore, čime bi se pokazala zabinutost za zemlju.

Mi samo kažemo da što više ljudi izađe na izbore, a oni koji ih organizuju žele da što manje ljudi izađe na njih. To je paradoks koji očigledno ima neko svoje objašnjenje – navela je ona

Miodrag Jovanović je objavio najnovija istraživanja koja pokazuju da veliki broj onih koji su do sada bili apstinenti, čak skoro četvrina njih, ne samo da zna, već podržava ProGlas.

– To je ono što smo želeli da postignemo, da kod ljudi koje je apatija ili strah dovela u situaciju da misle kako ništa ne mogu da urade svojim glasom, da napokon poveruju da mogu i smeju to da urade. To je ideja ProGlasa – zaključio je on.

Inicijativu Proglasa je potpisalo preko 171.000 ljudi, među kojima i više desetina javnih ličnosti.

N. L.