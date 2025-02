Preporuka za nedeljno popodne: 5 filmova koji će vas oduševiti

Ako ste u potrazi za savršenim filmovima za opuštanje tokom nedeljnog popodneva, evo 5 ostvarenja koja će vas uputiti na emotivno putovanje, doneti vam uzbuđenje i inspiraciju

Svi ovi filmovi nude nešto specijalno – od dubokih ličnih priča do spektakularnih sportskih drama.

Challengers

Ovaj film donosi napetu sportsku dramu o ljubavnom trouglu između bivše teniske zvezde, njenog muža i njegovog najboljeg prijatelja. „Challengers“, u režiji Luce Guadagnina, istražuje ambicije, rivalstvo i emocionalnu dubinu likova. Idealno za ljubitelje sportskih drama i onih koji vole filmove sa emotivnim nabojem.

All We Imagine as Light

Za one koji žele da urone u duboku društvenu dramu, „All We Imagine as Light“ je odličan izbor. Ova indijska drama prati tri žene koje se bore sa društvenim normama i ličnim dilemama. Film je osvojio brojne nagrade, a njegova emotivna snaga i snažna poruka sigurno će vas dirnuti.

Nickel Boys

Ako ste raspoloženi za film sa snažnom temom i kritikom društva, „Nickel Boys“ će vas oduševiti. Prati dvojicu tinejdžera u eri segregacije koji se suočavaju sa brutalnim sistemom, a film nudi duboko istraživanje borbe za pravdu. Intimna i potresna priča koja vas neće ostaviti ravnodušnim.

Brutalist

Ovaj epski film prati arhitektu iz posleratnog perioda, istražujući njegovu borbu da ponovo uspostavi svoju karijeru i izbori se sa ličnim i profesionalnim izazovima. Ako volite istorijske drame sa dubokom estetikom i složenim likovima, „Brutalist“ će biti pravi odabir.

Anora

Za ljubitelje emotivnih drama, „Anora“ nudi ne samo fantastičnu priču o ljubavi i borbi, već i o klasnim razlikama i društvenim normama. Film je osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu.

M.M.

Foto: Freepik.com