U ulicama Save Miloševića, kod streljane i u Ulici Svetog Save u Novom naselju, u kojima se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, postavljene su cisterne sa pijaćom vodom, obaveštavaju iz kruševačkog Vodovoda

Iz tog preduzeća su obavestili da će zbog izrade čvora na šahti danas, 8. februara, od 8 do 15 časova bez vode biti Novo naselje, odnosno ulice Lomina, Ostrvo Vida, Cerska, Prizrenska, Svetog Save, Župska i prateće ulice.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže od 8 do 14 časova bez vode će biti Bivolje – deo Save Miloševića (od Balkanske do Volterove ulice).

Prema ranijoj informaciji u Ulici Save Miloševića, jednoj odnajdužih u gradu, u toku je rekonstrukcija kompletne vodovodne infrastrukture sa pratećim priključcima. Radi se zamena 1.020 metara dotrajale azbestne vodovodne mreže, a biće zamenjeno i 150 kućnih priključaka kao i 10 privrednih priključaka. Radovi se odvijaju po fazama, odnosno radi se deo po deo ulice, a trbalo bi da budu završeni do kraja aprila.

J.B.

Postavljene cisterne sa vodom, menjaju se cevi

