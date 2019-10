Poslodavci na Sajmu tražili više od 300 radnika

Na Sajmu zapošljavanja, održanom u kruševačkoj Hali sportova, četrdesetak poslodavaca tražilo je više od 300 radnika. Najtraženija su bila zanimanja mašinske, elektro i građevinske struke u svim stepenima obrazovanja, te metalske i ekonomske struke, kao i vozači, konobari i kuvari

– Struktura traženih radnih mesta se nije mnogo promenila u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Najčešće su to zanatska zanimanja, a s obzirom na to da taj profil radnika sve teže nalazimo trudimo se da, zajedno sa poslodavcima, kroz razne vrste programa obezbedimo odredjena zanimanja. Vozači, stolari, bravari, elektro-struka, mašinska struka, su najtraženiji, ali pored njih imamo i solidnu potražnju za visokom stručnom spremom, poput mašinskih i elektro inžinjera. Taj problem pokušavamo već zadnjih nekoliko godina da rešimo u saradnji sa fakultetima iz Beograda, Kragujevca, Niša i sa poslodavcima sa kojima pokušavamo da povežemo tu našu decu koja su otišla da studiraju, a završavaju u narednom periodu, kako bi se sutradan vratili u svoj grad i počeli da rade – rekao je direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković.

On je naveo da je u Rasinkom okrugu na evidenciji nezaposlenih trenutno 19.740 lica, a u Kruševcu 10.553. Očekivanja, na osnovu podataka NSZ i Republičkog zavoda za statistiku su, dodao je on, da do kraja godine u Kruševcu bude više od 32 hiljade zaposlenih. Podsetio je da se broj zaposlenih u poslednjih sedam godina povećao za skoro osam hiljada, a da se broj nezaposlenih na evidenciji smanjio za više od pet hiljada.

Na višegodišnju tradiciju organizovanja sajmova zapošljavanja, u čemu sa NSZ učestvuje i Grad Kruševac podsetila je gradonačelnica Jasmina Palurović. Ona je navela da je ovo prilika da poslodavci pronadju one profile koji su im najpotrebniji.

– Aktivno sa NSZ radimo na tome da zapošljavanje podignemo na veći nivo, da aktiviramo poslodavce i da kroz programe koje zajedno sa NSZ sprovodimo, smanjimo broj nezaposlenih i da na taj način omogućimo našim sugrađanima da rade i da privređuju – kazala je Palurovićka.

