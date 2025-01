Podrška za neformalne grupe: Prijave otvorene do 10. februara

Grupe građana koje žele da doprinesu rešavanju problema u svojoj zajednici mogu da konkurišu za finansijsku i mentorsku podršku kroz Program podrške neformalnim grupama.

Poziv je otvoren za sve ovakve grupe od najmanje tri člana, od kojih je bar jedan punoletan, a krajnji rok za podnošenje prijava je 10. februar

Program pruža mogućnost za realizaciju različitih aktivnosti poput kampanja za podizanje svesti, uređenja javnih prostora ili organizovanja društvenih inicijativa. Grupe ne moraju biti formalno registrovane, već je važno da predloženi projekat odgovara potrebama zajednice i uključuje njene članove u rešavanje problema.

Finansijska podrška iznosi do 235.000 dinara po projektu, a osim novčanih sredstava, grupama će biti obezbeđena i mentorska pomoć posredničkih organizacija. Odabrani projekti biće realizovani u periodu od 1. marta do 30. juna, a ukupno će biti podržano do 80 inicijativa.

Ovaj program je deo projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, a u saradnji sa brojnim organizacijama civilnog društva.

Više informacija: https://euresurscentar.bos.rs/sr/vesti/4/465/program-podrske-neformalnim-grupama-.html?fbclid=IwY2xjawIIDhVleHRuA2FlbQIxMAABHZZW3YEVZzxxEfwmJmYt5KNn0GjM_YQLJbSuZRGZy18flcVxBFa4AMJ5WA_aem_ljMlANigrXctBmIamke1zA

J. S.

Foto: Fejsbuk profil Edukativnog centra Kruševac