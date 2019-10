Počela rekonstrukcija Kosovske ulice

Radovi na rekonstrukciji Kosovske ulice otpočeli su danas i trajaće do kraja ove godine. Pored kolovozne konstrukcije i trotoara, biće kompletno odrađena i vodovodna i toplovodna mreža, kao i atmosferska kanalizacija

– Radovi od Nemanjine do Strahinjićeve ulice , u dužini od 270 metara otpočeli su u nedelju (juče) zatvaranjem vodovodne linije na raskrsnici Kosovske i Nemanjine ulice, zbog čega će u naredna četiri dana (do četvrtka) građani u ovom delu grada biti bez vode u periodu od 9 do 16 časova – kazala je Romana Karajović iz JKP „Vovodvod“, na konferenciji za novinare organizovanoj povodom početka radova na rekonstrukciji Kosovske ulice.

Prema njenim rečima, u periodu od ponedeljka do četvrtka radiće se povezivanje svih 85 postojećih vodovodnih priključaka, nakon čega kreću radovi na magistralnom cevovodu, gde se postojeći azbestni cevovod od 650 metara menja duktilnim, a istovremeno će se raditi i dva poprečna cevovoda za te priključke u dužini od 1.300 metara.

– Ono što je veoma bitno kada je ova deonica u pitanju je da će konačno biti izgrađena i atmosferska kanalizacija. Do sada smo imali velike probleme, jer se sva kišnica sa Bagdale slivala prema gradu, pa je prilikom velikih padavina dolazilo do plavljenja Zakićeve i ulice Cara Lazara. Sada će taj problem trajno biti rešen – istakla je Karajović.

S obzirom na to da u ovoj ulici nalazi i priključak za vodu za ovdašnju Bolnicu, JKP „Vodovod“ je u protekle dve nedelje radio i na izgradnji novog vodovodnog priključka za ovu zdravstvenu ustanovu, iz ulice Gruje Kapetana, odakle će se Bolnica i snabdevati vodom dok traju radovi.

– Na ovaj način, istovremeno je uspostavljena i sigurnost konstantnog vodosnabdevanja Bolnice, jer sada imamo dva vodovodna priključka kada je ova zdravstvena ustanova u pitanju- sa rezervoara Bagdala u rezervoara Lipovac – kazala je Karajović.

U naredna dva meseca, u dužini od 650 metara, u Kosovskoj ulici, biće urađena kompletana kolovozna konstrukcija, trotoari, vodovodna i toplotna mreža i atmosfesrka kanalizacija. Vrednost radova na izgradnji nove vodovodne mreže je 17, 5 miliona dinara.

