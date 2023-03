Pitali smo sugrađane: Šta mislite o pesmi koja nas predstavlja na Evroviziji

Luka Ivanović, mladi muzičar koji se predstavlja pod umetničkim imenom Luk Black, sa svojom pesmom „Samo mi se spava“ predstavljaće Srbiju na ovogodišnjem takičenju za Pesmu Evrovizije, koje se održava u maju u Liverpulu. U finale domaćeg izbora pesme za Evroviziju, Luk je ušao zbirom poena stručnog žirija i publike, a njegova pesma izazvala je polemiku u javnosti. Šta Kruševljani misle o ovogodišnjem predstavniku Srbije na ovom popularnom takmičenju, pokušali smo da saznamo u anketi.

-Pesma nije loša, ali nije pobednička. Mislim da se više neće ponoviti pesme kao što su „Molitva“ Marije Šerifović i „Lane moje“ Željka Joksimovića. Evrovizija odavno nije ono što je bila.-kaže Lj. B. (48).

Da Luka ima šanse da uđe u „top pet“ veruje F. I. (32).

-Prošle godine u ovo vreme svi su pričali sve najgore o Konstrakti, a ona žena zauze lepo mesto. Mislim da će ljudima trebati malo vremena da skontaju Lukinu poruku, koja je veoma jaka. Navijam za njega!-poručuje ova sugrađanka.

Pesma se dopala i I. A. (30).

–Luk je drugačiji i mislim da to svi treba da prihvate, a Englezi to sigurno hoće. Tekst pesme i koreografija imaju savršenu poruku, treba čitati između redova, a treba i za svoju zemlju uvek navijati-veruje ona.

Za „Princa od Vranje“ navijala je do kraja M. S. (21)

-Pesma „Cvet sa istoka“, koju je pevao dečko iz Vranja je bila najbolja i osvojila najviše glasova publike. Meni je on sto puta originalniji, lepši i bolje peva od ovog što je pobedio. Mislim da je pobeda nameštena, kao i svak put-navodi ona.

J. L. (28) misli da ideja našeg predstavnika nije najoriginalnija.

-Luk izgleda kao Robert Smit pevač grupe Kjur, a pomalo liči i na Edvarda Makazorukog iz istoimenog filma. Ja razumem šta on pokušava tim svojim stilom i pesmom, ali to je već viđeno hiljadu puta, uopšte nije orginalan, kao što je bila Konstrakta prošle godine. Neće on dobro proći u Engelskoj-ističe ona.

Veliki je broj i onih koji ne prate ovakvu vrstu takmičenja.

-Uopšte to ne gledam i ne zanima me. To je samo propaganda puna gluposti, zna se šta je prava srpska muzika-smatra G. I. (57).

Podsećamo, Evrovizija se ove godine održava u Velikoj Britaniji, prvi put posle 25 godina pošto će ta zemlja organizovati takmičenje umesto Ukrajine, koja je prošle godine odnela pobedu.

Foto: Pixabay

M. J.