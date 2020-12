Pandemija nije zaustavila rad Pozorišta

Kruševačko pozorište nije stalo sa radom u 2020. Publici su, uprkos panedmiji, predstavljene brojne kvalitetne predstave, a pripremaju se i tri nove, kažu u toj ustanovi. Potvrđuju da je epidemiološka situacija donekle promenila planove ovdašnje pozorišne kuće, ali napominju da ga nije omela u stvaranju novih komada namenjenih ljubiteljima sedme umetnosti

– Na žalost nismo bili u mogućnosti da radimo punim kapacitetom, kako smo inače navikli, jer smo publiku mogli da zbrinemo na taj način da u bezbednom okruženju gleda predstavu, što nije slučaj sa glumcima na sceni. Ipak, uspeli smo da odgovorimo zahtevima publike, koliko je to bilo moguće – kaže Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta za naš portal.

Početkom godine, Kruševljani su mogli da pogledaju premijeru predstave “Familija”, a ubrzo nakon nje, Pozorište je prestalo da radi zbog vanrednog staja. Kada se situacija smirila u junu, pripremljena je i izvedena predstava “Mačak otišao u hajduke” u režiji Aleksandra Pejakovića, po tekstu Branka Ćopića. U letnjim mesecima Slobodište je bilo pozornica Kruševačkog pozorišta.

– Uspešno smo odigrali tri predstave na otvorenom, na Slobodištu, u okviru proslave Dana grada. Posećenost je bila velika, preko 300 ljudi. Drago nam je da smo na taj način uspeli da održimo duh Pozorišta u našem gradu, što je izuzetno bitno u ovoj situaciji, da ljudi shvate da donekle mogu normalno da žive i pogledaju prestavu – ističe on.

Kruševačko pozorište, učestovalo je na Šekspir festu u Čortanovcima sa predstavom “Kako vam drago”, dok je dečija predstava “Tri praseta” odigrana na otvorenom u Smederevskoj tvrđavi. I dalje se radi punom parom pa se priremaju i neke nove predstave, koje će moći da se izvedu kada se situacija bude smirila.

– Jednostavno ne želimo da gubimo vreme, želimo da radimo i opravdamo naše postojanje tako da smo u oktobru počeli pripremu predstave “Nosorog ” Ežena Joneskog u režiji Vladimira Popadića, pre petnestak dana smo počeli novu predstavu rediteljke Snežane Knjižič, koja nosi radni naziv “Za sada je sve OK”. Pripremamo i namensku, edukativnu predstavu u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja grada Kruševca. Ona će biti namenjena tinejdžerima i kroz dramsku formu će im približiti probleme sa kojima se suočavaju mladi, budući učesnici u saobraćaju – objašnjava Nedić.

Planirano je da se ove tri predstave predstave publici do Nove godine, ali pošto se epidemiološka situacija menja iz dana u dan, možda će premijere sačekati proleće.

– U ovakvim uslovima, kad do 17 časova možemo da radimo, probama održavamo ritam rada. Do kraja godine ćemo vikendom igrati dečije lutkarske predstave, naravno poštujući sva pravila bezbednosti. Ovakve predstave omogućavaju odgovarajući distancu među glumcima, koji već nose maske i vizire. Jedva čekam da pozorište krene normalno sa radom, do tada ćemo maksimalno koristiti ono što imamo, i gledaćemo da priredimo još neke predstave našim sugrađanima, jer verujemo da im to znači – kaže on.

Podsećamo, Kruševačko pozorište je ove godine nesebično priskočilo u pomoć ostalim ustanovama u gradu. Pored akcije pravljenja maski, ustupljen je prostor svim kulturnim ustanovama koje su organizovale izložbe i književne večeri.

