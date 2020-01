Oznake na jajima od sada po novom pravilniku

Svako jaje pakovano od 1.januara ove godine, mora biti obeleženo na način kako propisuje novi Pravilnik o kvalitetu jaja. Jedna od novina je da se umesto dosadašnjih sedam, uvode dve klase – A klasa kojoj pripadaju sveža jaja za promet i jaja B klase koja su namenjena industrijskoj proizvodnji

Novi Pravilnik predviđa da deklaracija na pakovanju mora da sadrži datum pakovanja i rok trajanja jaja, klasu i težinsku grupu, naziv i adresu proizvođača, veterinarski kontrolni broj za pakovanje jaja, način uzgoja koka nosilja, te informacije za potrošače o pravilnom čuvanju konzumnih jaja.

Sa novim Pravilnikom prestaje da važi dosadašnja klasifikacija jaja na SS, S, A, B, C, D i E klasu. Umesto toga, na jajima se od sada mogu naći samo dve klase kvaliteta- klasa A u koju spadaju sveža jaja stara do 28 dana i čuvaju se na temperaturi do pet stepeni i klasa B , namenjena industrijskoj proizvodnji, prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji.

Kod na jajetu koji se sastoji od niza slova i brojeva, od sada mora da sadrži i broj koji označava način uzgoja koka nosilja, gde nula znači da su jaja iz organskog uzgoja, broj 1 da su koke uzgajane na otvorenom prostoru, 2 da su uzgajane na otvorenom prostoru, a 3 da su uzgajane u kavezu.

Novi pravilnik predviđa i oznake za težinu. Velika jaja, težine od 73 grama i veća imaće oznaku XL, jaja teška od 63 do 73 grama obeležavaće se sa L, srednja težine od 53 do 63 grama nosiće oznaku M, dok će se slovom S obeležavati mala jaja, težine ispod 53 grama.

U MInistarstvu poljoprivrede kažu da se jaja bez novih oznaka još uvek mogu naći u prodaji jer su, kako objašnjavaju, stavljena u promet u decembru i biće u prodaji sve do isteka roka trajanja. Svako jaje pakovano od 1. januara, moraće da bude obeleženo onako kako je propisao novi Pravilnik o kvaliteteu jaja. U suprotno, jaja će biti povučena iz prometa.

Uz podsećanje da se način deklarisanja jaja nije menjao poslednjih trideset godina, u Ministarstvu navode da se uvođenjem novih standarda, otvara mogućnost izvoza jaja iz Srbije na nova tržišta. D.P.

Oznake na jajima od sada po novom pravilniku

Svako jaje pakovano od 1.januara ove godine, mora biti obeleženo na način kako propisuje novi Pravilnik o kvalitetu jaja. Jedna od novina je da se umesto dosadašnjih sedam, uvode dve klase - A klasa kojoj pripadaju sveža jaja za promet i jaja B klase koja su namenjena industrijskoj proizvodnji Novi Pravilnik predviđa da deklaracija na pakovanju mora da sadrži datum pakovanja i rok trajanja jaja, klasu i težinsku grupu, naziv i adresu proizvođača, veterinarski kontrolni broj za pakovanje jaja, način uzgoja koka nosilja, te informacije za potrošače o pravilnom čuvanju konzumnih jaja. Sa novim Pravilnikom prestaje da važi dosadašnja klasifikacija…