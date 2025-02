Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas će, do 15 časova, bez vode biti: Kruševac – ulica Paje Jovanovića, Čitluk – Đušina (od Desanke Maksimović do Stevana Todorovića), Veliki Kupci (deo od „Tri puške“ do Jablančkog puta) i Šogolj.

Istovremeno, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obavlja redovnu proizvodnju toplotne energije putem svojih izvora i za danas nema planskih intervencija sa isključenjima.