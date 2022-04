Otvoren Dramski studio „Čkalja“  

Pozorišna trupa „Čkalja“ je nakon pet godina postojanja i rada, otvorila i dramski studio, namenjen svima koji žele da se oprobaju u glumi, nevezano od godina starosti. Deo programa ovog studija novina je u Kruševcu i većem delu Srbije što je, kako navode u Čkalji, nešto što je nedostajalo gradu koji je iznedrio velike umetnike

-Za mene, pretpostavljam i za ostale u Čkalji, ovo je ostvarenje snova. Kada se osvrnemo dve godine unazad, stalno smo pričali i maštali o školi glume koja će biti inovativna, obučiti talente koje ovaj grad nesporno ima i pomoći im da ih razviju do kraja , kako bi mogli ozbiljno da se bave kulturnom umetničkom disciplinom koja se zove gluma– kazao je Stefan Marković student FDU i asistent u Dramskom studiju Čkalja.

Prema njegovim rečima, najzanimljivije je to što su vrata ove škole otvorena za sve one koji žele da se oprobaju u glumi, od 7 do 77 godina.

–Godine nisu ograničenje, naša su vrata otvorena za sve koji žele da se oprobaju u glumi. U ponudi su dva programa, a predavači su profesori koji su osposobljeni za rad, bili oni glumci, reditelji, dramaturzi, teoretičari, doktori svojih oblasti kao i njihovi asistenti sa akademija dramskih umetnosti. Radiće se u tri grupe, osnovci, srednjoškolci i stariji od 20 godina, a imaćemo u specijalnu grupu gde će se deca obučavati za upis na akademiju– rekao je Marković, dodajući da se zahvaljuje svima koji su pomogli u osnivanju ovog studija i doprineli da se u našem gradu razvije jedna lepa priča.

Student FDU Cetinje i asistent u Dramskom studiju Čkalja, Ivan Bogićević, navodi da dramski studio osnovan pre svega za ciljem da se mladim, neafirmisanim glumcima prenese što veće znanje.

–To postižemo na nekoliko načina. Prvi je formiranje programa Gluma i programa Drama i pozorište, drugi podela programa na predmete (program Gluma ima predmete tehnika glasa/dikcija, scenski pokret/ples/akrobatika, a program Drama i pozorište pozorišnu režiju, dramaturgiju i produkcija). Treći je veliki broj predavača, gde svaki od predmeta ima stručnog predavača i asistenta koji će raditi sa upisnicima. Sledeće, možda i najbitniji je to što učesnici uče po programu FDU. Takođe, ne manje značajno je i to što je broj upisnika ograničen na 10 po grupi (ukoliko se javi više upisnika formira se nova grupa), kako bi svaki profesor mogao da se posveti svakom upisniku, a što automatski doprinosi kvalitetu– rekao je Bogićević.

Alteranativno pozorišna trupa „Čkalja“, zvanično postoji od 2018. godine, a neformalno od 2016. Do sada su uradili devet predstava koje su se našle na repertoaru kruševačkog Kulturnog centra, a za narednu godinu pripremaju pet novih.

Sve je počelo na Tin festu, kada su mladi glumci Ivan Bogićević i Stefan Marković, odlučili da okupe i druge glumce kako bi zaigrali u još jednoj predstavi – „Maratonci ponovo trče“, koja je prvi put izvedena 2016. godine u Kulturnom centru.

U međuvremenu, odigrane su i predstave „Interesne laži“, „Profesionalac“, „Crni Gruja“ „Bliski stranci“, „Rezač kokosa“, „SUD“, „Bure baruta“ , „Drama o Mirjani i ovima oko nje“.

AP „Čkalja“ više puta je nagrađivano. Na festivalu Fedraro, predstava „Profesionalac“ je proglašena najboljom, a nagrađene su muzika iz predstave, scenografija i najbolja muška uloga. Na Festivalu zapadne Srbije u Prijepolju dobili su nagradu za kolektivnu igru.

Inače, Dramski studio „Čkalja“ nalazi se u ulici Mite Popovića 2 (preko puta Maksi marketa u Rasadniku) gde potencijalni polaznici mogu i dobiti bliže informacije, svakog dana od 10 do 17 sati. D.P.