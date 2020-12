Od nedelje klizalište, za škole termini posle raspusta

Klizalište koje se postavlja kod Kosturnice otvara se u nedelju, 28. decembra, a njegovo radno vreme će biti prilagođavano epidemiološkoj situaciji i merama koje donose nadležni organi

Grad Kruševac sa 1,65 miliona dinara podržava rad klizališta te će za decu školskog uzrasta do 15 časova pre podne biti organizovani besplatni temini, ali posle raspusta.

U ovdašnjem Sportskom centru objašnjavaju da će ti termini biti organizovani u dogovoru sa školama, što znači da će đaci moći da ih koriste kada se vrate sa školskog raspusta, odnosno kada počne drugo polugodište.

Iako je prema merama Kriznog štaba moguće da na klizalištu istovremeno bude 100 osoba, jer je njegova površina 400 kvadrata, biće dozvoljeno istovremeno prisustvo do 50 klizača kako bi se obezbedila veća sigurnost.

Planirano je da klizaliste radi do 15. februara, ali se to može promeniti u zavisnosti od epidemiološke situacije i vremenskih uslova.

Cena karte je za termin od sat i po 150 dinara, a iznajmljivanje klizaljki se plaća još 50 dinara.

Inače, klizalište postavlja šabačka firma “Eldorado” koja je to činila i prethodnih godina.

