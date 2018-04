Novi kućni red u stambenim zgradama

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno poslovnim zgradama, usvojena na poslednjoj sednici Skupštine grada Kruševca, između ostalog, razlikuje se od prethodne u satnici vremena predviđenog za odmor, te nadležnostima kod prijavljivanje kršenja kućnog reda. Utvrđeni su i minimalni iznosi za investiciona i tekuća održavanja zgrade, kao i naknade za rad prinudnog upravnika

Prema novoj Odluci, umesto od 15 do 17 časova kako je do sada bilo, predviđeno vreme dnevnog odmora je od 16 do 18 , a noćnog od 22 časa do osam ujutru, umesto od 23 do 06. U dane vikenda predviđeno vreme odmora je od 14 do 18 časova, odnosno, od 22 sata do 8 ujutru, kada će stanari morati da se ponašaju na način kojim se obezbeđuje potpuni mir i tišina u zgradi. Navedena pravila neće važiti, odnosno, vremenom za odmor se neće smatrati period od 16 časova 31. decembra, do četiri časa ujutru 1. januara.

Novom Odlukom definisan je i dozvoljen nivo buke do 35 decibela, s tim što se u toku dnevnog i noćnog odmora mora obezbediti potpuni mir i tišina. Prekoračenja su dozvoljena samo u posebnim situacijama (proslave i slično), o čemu su stanari dužni da obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od jedan sat posle ponoći.

Stanari koji izvode građevinske radove, a što su ranije bili u obavezi da prijave predsedniku Skupštine stanara, prema novoj Odluci dužni su da o tome obaveste upravnika zgrade, prinudnog ili iz redova stanara, te da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu obaveste i svoje komšije o danu početka izvođenja radova, vrsti i njihovom trajanju.

Prema starom kućnom redu, svi stanovi su morali biti obeleženi i brojevima i pločicama sa imenima, dok su sada brojevi obavezni a pločice sa imenima, prezimenima i zanimanjem nisu , ali se mogu staviti.

Nova Odluka predviđa i novu satnicu kada je u pitanju zaključavanje ulaznih vrata zgrade koja od sada moraju biti zaključana od 22 časa do 5 ujutru, a petkom, subotom i nedeljom od ponoći. U ostalo vreme vrata moraju biti otključana, osim ako zgrada ima spoljne uređaje za pozivanje pojedinih stanara.O nepoštovanju kućnog reda, prema novoj Odluci, stanari najpre obaveštavaju upravnika ili profesionalnog upravnika koji će po prijemu obaveštenja prekršioca upozoriti da je u obavezi da poštuje kućni red, te o datoj pouci i sačiniti belešku. Ukoliko se i nakon toga nastavi sa nepoštovanjem kućnog reda, upravnik je u obavezi da učinjeni perkršaj prijavi nadležnoj inspekciji, kako bi se preduzele mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

U novoj Odluci sadržana su i brojna pravila kućnog reda koja su važila i ranije, a čijim se poštovanjem obezbeđuje red, mir i sigurnost u stambenoj zgradi. Naime, stanari su kao i do sada dužni da brinu o čistoći i ispravnosti spoljnih delova zgrade ( vrata, prozori, izlozi…), dužni su i da spreče preterano širenje neprijatnih mirisa i mirisa od hrane iz svojih posebnih delova zgrade, kao i da kućno smeće izbacuju na mesta koja su za to određena. Ostaje zabrana trešenja tepiha, posteljine i drugih stvari sa prozora, terasa i balkona, kao i zabrana cepanja drva ili razbijanje uglja u stanu ili zajedničkim delovima zgrade, osim u podrumima u kojima je smešten ogrevni materijal, odnosno, na mestima koje za obavljanje tih poslova odredi skupština stambene zajednice.

Na prozorima , balkonima i terasama se mogu, kao i do sada, držati posude sa cvećem ali ne i stvari koje narušavaju spoljni izgled zgrade, dok se na stepeništu, hodnicima i drugim zajedničkim prostorijama ne sme držati ništa osim otirača ispred ulaznih vrata. Ukoliko su pak hodnici i stepenište dovoljno prostrani, uz saglasnost Skupštine stambene zajednice, može se eventualno držati cveće, u odgovarajućim posudama.

U skladu sa posebnim propisima, kao i do sada, stanari mogu držati kućne ljubimce u svom stanu, s tim da su dužni da vode računa da njihovi kućni ljubimci ne narušavaju mir u zgradi, da ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama i na zemljištu koje služi za upotrebu zgrade.

Za poštovanje opštih pravila ponašanj u stambenim zgradama odgovorni su i stanari i organ upravljanja, a za nepoštovanje kućnog reda propisane su i novčane kazne. Inspekcijski nadzor nad primenom Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim zgradama vrši komunalna inspekcija, a za izvršenje odredaba zadužena je Komunalna policija.

Uz novi kućni red, na poslednjem zasedanju gradske Skupštine utvrđeni su i minimalni iznosi koje su vlasnici stanova u stambenim zgradama dužni da izdvajaju na ime naknade za investiciono i tekuće održavanje, te naknade koju će plaćati u slučaju postavljanja prinudnog upravnika. Zavisno od broja stambenih jedinica, usluga profesionalnog upravnika koštaće vlasnike stanova od 163,21 do 228,5 dinara, dok će održavanje zgrade, zavisno od njene starosti i od toga da li je zgrada sa ili bez lifta, morati da izdvoje od 244,82 do 318,26 dinara.

