Novi ciklus kampanje „Podrži Super devojčice“ Alternativnog centra za devojke

Alternativni centar za devojke započeo je treću godinu zaredom crowdfunding kampanju „Podrži Super devojčice“, posvećenu podršci talentovanim devojčicama u Srbiji. Kampanja, koja traje do 20. oktobra 2024. godine, ima za cilj prikupljanje najmanje 280.000 dinara kako bi deset devojčica dobilo jednokratne stipendije u iznosu od 25.000 dinara. Stipendije će omogućiti devojčicama pokrivanje troškova prevoza, edukativnih časova, kao i nabavku opreme za sport ili umetnost.

-Svesne smo da devojčice u Srbiji, naročito one koje žive u teškim životnim uslovima, nemaju jednake šanse da se obrazuju i time dobiju adekvatne uslove za razvoj svojih talenata i to nam je bio glavni motiv za pokretanje ove kampanje. Na osnovu istraživanja dosadašnjih prijava došle smo do zaključka da devojčice naše stipendije koriste da nabave ili poprave opremu koja im je neophodna za dalju edukaciju, da sebi priušte literaturu, dodatne časove, kao i da plate prevoz do škola i vežbališta ili da uplate sebi kotizaciju za takmičenja i sportke ili umetničke kampove-kažu iz Alternativnog centra za devojke.

Konkurs za prijavu devojčica za stipendije biće otvoren 20. septembra na društvenim mrežama Fonda za Super devojčice i na sajtu www.superdevojcice.org

-Prednost pri odabiru stipendistkinja imaće devojčice koje žive u nepodržavajućim životnim uslovima. O izboru dobitnica odlučivaće komisija koju čine umetnice, naučnice, sportistkinje i aktivistkinje za prava devojčica i mladih žena. Ukoliko putem donacija prikupimo više od očekivanog iznosa, dodelićemo veći broj stipendija, kao što smo učinile i prethodnih godina.

Ovaj projekat, pokrenut povodom Međunarodnog dana devojčica koji se obeležava 11. oktobra, ima za cilj da devojčicama iz manje privilegovanih sredina omogući jednake šanse za razvoj u oblastima nauke, umetnosti i sporta. Zainteresovani pojedinci i pravna lica mogu podržati kampanju putem platforme Donacije.rs na sledećem linku: https://www.donacije.rs/projekat/super-devojcice-2024/

Posebna priča u okviru kampanje je Mia Negovanović, devojčica koja trenira karate i već treću godinu zaredom brani titulu evropske šampionke. Mia je ove godine osvojila zlatnu medalju i pehar na takmičenju „Hungary Open 2024“ u okviru Evropskog kupa.

Za više informacija o kampanji, dosadašnjim uspesima i načinima doniranja, Alternativni centar za devojke poziva javnost da kontaktira putem mejla alternativniczd@gmail.com.