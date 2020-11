Nove mere: Onlajn nastava, skraćeno radno vreme za ugostitelje produženo do 15.decembra

Na danas održanoj vanrednoj telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Kruševca, na osnovu preporuka Kriznog štaba donete su nove protivepidemijske mere, a u izvešataju Štaba navedene su i odluke koje je donela Vlada RS i Minisitarstvo prosvete. Uz nove, na snazi ostaju i sve ranije donete mere

Od 30. novembra do 21. decembra, kada počinje zimski raspust, nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola, odvijaće se na daljinu .Zimski raspust koji počinje 21.decembra i trajaće do 15. januara naredne godine, važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola – odluka je koju je donela Vlada RS i resorno ministarstvo, a što je navedeno u izveštaju sa danas održane sednice Štaba za vanredne situacije grada Kruševca.

Štab je doneo odluku da se do 15. decembra produži skraćeno radno vreme do 18 časova za restorane, kafiće, barove, klubove, kladionice i tržne centre koliko imaju ugostiteljski objekat, a u prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima, u istom periodu, do 21 sat.

Nastaviće se i sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.

Na snazi ostaju i sve ostale mere donete prethodnog vikenda a koje se, između ostalog, odnose na obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru i otvorenom ako se ne mogu izbeći međuljudski kontakti, te na zabranu okupljanja više od pet osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru. Od ove mere, podsećamo, izuzete su radne organizacije, škole, prodavnice, tržni centri i slični objekti, za koje važi propisano ograničenje broja prisutnih osoba u odnosu na kvadraturu objekta.

Na snazi je i dalje zabrana organizovanja svadbi, rođendana i krštenja u ugostiteljskim objektima i dečijim igraonicama , svih sportskih i drugih manifestacije zabavnog karaktera, te održavanje proba hora, folklora i plesova.

Ostaje i preporuka roditeljima da čuvanje dece, ukoliko je moguće, organizuju mimo vrtića.

Maske su i dalje obavezne u vozilima javnog prevoza, uz poštovanje ranije definisanog dozvoljenog broja putnika u vozilu.

Na snazi je i zabrana rada zatvorenih i otvorenih bazena, SPA i velnes centara, s tim da se zabrana upotrebe bazena ne odnosi se na profesionalni sport i upotrebu u svrhu lečenja.

Nastavlja se i sa strogom kontrolom sprovođenja kućne izolacije, samoizolacije, te svih prethodno donetih protivepidemijskih mera.

D.P.

