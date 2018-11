Nastavlja se sa infrastrukturnim radovima

Od početka godine rekonstruisano je oko 20 kilometara lokalnih puteva i ulica, a izgrađena su i tri nova kružna toka. Trenutno se radi na više lokacija, završava se nekoliko lokalnih puteva i ulica, a uskoro bi trebalo da se otpočne i sa proširenjem Trga Kosturnice. Za realizovane investicije u ovoj godini Javno preduzeće “Putevi Srbije” izdvojilo je oko 650 miliona dinara, koliko je otprilike do sada uložio i Grad Kruševac. Već početkom naredne godine planirana je izgradnja još tri kružna toka

Lepo vreme produžilo je sezonu građevinskih radova, punom parom radi se na više lokacija i, kako najavljuju nadležni, radiće se svedok to budu dozvoljavali vremenski uslovi.

– U Takovskoj ulici u toku je druga faza radova na komletnoj rekonstrukciji kolovoza I trotoara, od Dušanove do Čolak Antine ulice. Nakon što je zamena toplovodne, kanalizacione I vodovodne mreže završena, odrađen je I tamponski sloj od šljunka, a predstoji polaganje ivičnjaka, asfaltiranje ulice u širini od šest metara, te izradnja trotoara. Kompeltni radovi trebalo bi da budu završeni u narednih 15-ak dana – kaže Vesna Lazarević, zamenica gradonačelnice, dodajući da je za ovu investiciju preduzeće “ Putevi Srbije “ izdvojilo 42 miliona dinara, Grad Kruševac oko 25 miliona za radove javnih preduzeća, a izvođač radova je kruševačka “Tehnogradnja”.

Istovremeno, kako navodi Lazarevićka, u Drinčićevoj ulici rade se trotoari od behatona, devastirani usled postavljanja gasne mreže od strane Rasine energogas.

– Stav grada je da sve što se raskopa mora i da se dovede u prethodno stanje, a pošto je reč o centralnoj zoni, rešili smo da u ovom slučaju to bude u pločama, gde će Grad uložiti oko 2,5 miliona dinara- kaže Lazarevićka, dodajući da su u završnoj fazi I radovi na izradi trotoara u Blakanskoj ulici kod kasarne Car Lazar, te da je u planu i izgradnja trotoara u Omladinskoj ulici.

U toku je izgradnja ulice Braće Spasić u Parunovcu, u dužini od blizu 400 metara, gde je završen betonski kanal za odvodnjavanje atmosferskih voda I očekuje se asfaltiranje. Za ovu investiciju Grad je izdvojio oko sedam miliona dinara, a učeće građana je 1,2 miliona. U istoj ulici, u zoni škole, urađeni su trotoari, a trotoari se trenutno rade i u zoni škole u Kukljinu, u dužini od 130 metara.

U Velikom Golovodu, na regionalnom putu do skretanja ka Trmčaru, radi se nov trotoar u dužini od 700 metara, istovremeno i rekonstrukcija jedne kolovozne trake, oštećene prilikom radova na izgradnji kolektora otpadnih voda. U toku su I pripremni radovi za presvlačenje lokalnog puta Kaonik-Jošje, u dužini od 2.050 metara.

Nakon izgradnje kolektorske meže na lokalnom putu u Pakašnici gde je trenutno zakrpljen rov gde su polagane cevi u saobraćajnici, u planu je i presvlačenje istog puta , a očekivanja su da kompletan posao bude završen do kraja godine. Polovinom decembra planirano je ipresvlačenje Istočne obilaznice , od kružnog toka kod Latifović pumpe do Parunovačkogmosta, sa posebnom tehnologijom, postavljanjem armaturne mreže, zbog teškog saobraćaja. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, radiće se i presvlačenje lokalnih puteva Kobilje- Dvorane I Kobilje –Stanci, te lokalni put u Velikom Golovodu pored škole.

Uskoro bi trebalo da bude završen i most u Dvoranu koji je godinama unazad bio nebezbedan za prolaz, a za određen broj meštana ovog sela bio je jedini put do kuće.

– Završene su nizvodne brane, srušen stari most, urađene stope temelja za izgradnju novog mosta. Za dva dana počinje izgradnja temelja, nakon toga zidova i mostovske ploče. Očekivanja su da novi most u Dvoranu bude završen do kraja godine – najavila je Lazarevićka.

U narednom periodu, u planu je I izgradnja novog kružnog toka kod Parunovačkog mosta, desetog po redu u našem gradu.

– To će ujedno biti i najveći kružni tok u gradu jer će se odvojiti jedan krak Istočne obilaznice paralelno sa Rasinom ,namenjen za težak saobraćaj ka Kopaoniku. Ono što će prvo biti urađeno je nova elektro i vodovodna mreža, što je i preduslov za izgradnju ovog kružnog toka – kaže Lazarevićka, dodajući da je u narednoj godini planirana izgradnja još dva kružnatoka, na raskrsnici ulica Nikole Tesle, Hajduk Veljkove i Poručnika Božidara (kod restorana Konak), te kružni tok na raskrsnici Dositejeve i ulice Ćirila I Metodija (kod Ringa).

U narednih desetak dana očekuje se početak realizacije Plana Centar 2 kod Trga Kosturnice, gde će privremene barijere biti zamenjene trajnom ivičnom trakom, čime ćem odobiti novu pešačku zonu.

– Za nekoliko dana, biće postavljen i dvorac despota Stefana Lazarevića, sa novogodišnjom rasvetom u blizini montažne garaže na Kosturnici a u isto vreme očekuje se da bude postavljeno i klizalište kako bi ulepšali novogodišnje praznike našim građanima – rekla je Lazarevićka.

Nastavlja se sa infrastrukturnim radovima

