Naselje Panjevac dobija prvu asfaltiranu ulicu

Kanicova ulica u naselju Panjevac biće presvučena asfaltom u narednih desetak dana, čime će meštani ovog naseljenog mesta u „Ujedinjenim nacijama“ dobiti prvu asfaltiranu ulicu. Za ovu investiciju iz budžeta Grada izdvojeno je 4,2 miliona dinara

– Ulica je u potpunosti komunalno opremljena i što se tiče vode i kanalizacije i gasa i predstoji samo stavljanje asflata, što se očekuje u narednih desetak dana. Za asfaltiranje Kanicove ulice u dužini od 300 metara, iz budžeta Grada izdvojeno je oko 4,2 miliona dinara– kazala je gradonačelnica Jasmina Palurović koja je sa saradnicima danas obišla radove u naselju Panjevac.

Palurovićka je podsetila da se na asfaltiranje Kanicove ulice čekalo dosta dugo, dodajući da je naredna koja će se raditi ulica Isidore Sekulić koja je paralelna sa ovom i gde je takođe prošla gasna mreža. Istakla je i to da će se infrastrukturnim radovima u gradu, planiranim za ovu godinu , nastaviti sve dok vremenske prilike to budu dozvoljavale.

Predsednik mesnog odbora SNS u naselju UN, Zoran Jeftić, zahvalio se građana na tome što su, kako je kazao, imali strpljenja da sačekaju asfatiranje ove ulice. Posetio je i na to da u naselju postoji 20-tak manjih i pet većih ulica.

– Ovo je tek početak, u planu je prelaz preko Garskog potoka, te uređenje ulica nakon radova koji su prethodili. Nadamo se da i da će sledeće godine biti započeta i izgradnja gasne kotlarnice za potrebe samog naselja– rekao je on, dodajući i to da su se meštani naseljenog mesta više puta do sada obraćali Elektroprivredi sa zahtevom da se izmeste dalekovodi koji su postavljeni u ovom naseljenom mestu, te da postoje obećanja da će ovaj problem biti rešen.

Naselje Panjevac ima blizu 350 domaćinstava i oko 1.400 stanovnika. U naselju ima i 70-tak romskih kuća u kojima, prema procenama poznavalaca prilika na terenu, živi između 250 i 300 ljudi. Dugogodišnji problem sa kanalizacijom u romskom delu naselja u potpunosti će biti rešena sa završetkom radova na asfaltiranju Kanicove ulice.

Naselje Panjevac dobija prvu asfaltiranu ulicu

