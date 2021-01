Narodna stranka tvrdi da privođenje njenih članova ima političku pozadinu

Predstavnici Narodne stranke saopštili su danas da smatraju da je do privođenja dvojice njihovih članova, koje se dogodilo u petak, došlo jer je trebalo da se sastanu sa građaninom koji je tvrdio da ima dokaze o aferi Helikopter

– Odboru Narodne stranke u Kruševcu nedavno se obratio građanin koji je kazao da poseduje kompromitujući materijal iz slučaja pada helikoptera. Po tvrdnjama tog građanina materijal se odnosi na Bratislava Gašića, koji je u to vreme bio ministar odbrane i na Zaltibora Lončara, ministra zdravlja – rekao je član Glavnog odbora Narodne stranke Vladan Mitić na vanrednoj konferenciji za novinare održanoj u kruševačkom Odboru te stranke.

On je naveo da su članovi Glavnog odbora Predrag Petronijević i Vladica Nikolić, koji su kasnije privedeni, kolima u kojima je bio i taj građanin, pošli na dogovoreni sastanak u Stopanju te da ih je saobraćajna policija zaustavila u Bresnom Polju.

– Išli smo mojim autom, ja sam vozio, saobraćajci su nas zaustavili, dao sam dokumenta, uradio alko test koji je bio negativan. Da su mi tada tražili da uradim i test na drogu uradio bih, u tom trenutku sam mislio da se radi o rutinskoj saobraćajnoj kontroli. Međutim, nakon toga se oko nas pojavilo desetak lica koja se nisu predstavila niti pokazala značke, saputnicima su rekli da izađu iz kola, sve su nas pretresli i kola i ništa nisu našli, a potom su nas sproveli do policije – ispričao je Petronijević.

On je potvrdio da je kasnije u policiji, kada je već posumnjao da nije reč o rutinskoj saobraćajnoj kontroli, odbio da uradi test na drogu, jer je sumnjao da će mu biti podmetnut pozitivan rezultat čime bi, kako je kazao, kao jedan od vođa kruševačke opozicije bio značajno diskreditovan.

Iz te stranke su saopštili i da su dvojici njihovih članova mobilni telefoni tada privremeno oduzeti, da je Vladica Nikolić nakon obavljenog razgovora u svojstvu građanina pušten posle četiri sata, a da je Predrag Petronijević pušten posle 12 sati. U Narodnoj stranci navode i da je građaninu “koji je tvrdio da ima kompromitujući materijal određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, a da mu je danas, na predlog Višeg tužilaštva, određen pritvor od 30 dana”.

Narodna stranka je saopštila i da će tom građaninu preko nedavno formirane Narodne kancelarije pružiti pravnu pomoć i pozvala “sve hrabre i pravdoljubive građane da uprkos pokušaju zastrašivanja i zataškavanja afere, istrajno i s punim poverenjem nastave da stranci dostavljaju dokaze o umešanosti čelnika režima u afere”.

Iz te stranke su postavili i pitanje da li je policija sa bezbednosnim službama “tu akciju sprovela nakon protivzakonitog prisluškivanja članova Glavnog odbora Narodne stranke”.

Podsetimo da je u petak, 22. januara, nakon što je Narodna stranka saopštila da su dvojica njenih članova iz Kruševca uhapšena bez ikakvog objašnjenja, policija to demantovala navodeći da je u kontroli saobraćaja zaustavljeno vozilo kojim je upravljao P.P. (42) iz Kruševca, te da je on odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo psihoaktivne supstance u organizmu zbog čega mu je određeno zadržavanje do 12 sati, što je predviđeno Zakonom.

Policija je tada navela i da je sa njim u vozilu bio M.Dž. u čijem je stanu policija prilikom pretresa pronašla pištolj sa sedam metaka, vagicu za precizno merenje i malu količinu najverovatnije marihuane te da je njemu tada određeno zadržavanje do 48 sati, dok je muškarac (53), koji je sa njima bio u vozilu, saslušan u policiji u svojstvu gradjanina i pušten.

