Nakon pauze, nastavak projekcija u bioskopu na otvorenom, večeras horor drama

Nakon dva dana pauze, bioskop na otvorenom u Pionirskom parku ponovo otvara svoja vrata za ljubitelje sedme umetnosti. Uspešna prikazivanja filmova „Turista“ i „Pravednik 1“ privukla su veliki broj posetilaca, potvrđujući popularnost ovog koncepta među građanima.

Večeras, na radost svih ljubitelja horor žanra, na repertoaru je film „Prizivanje zla“. Očekuje se da će ovaj napeti horor film pružiti nezaboravno iskustvo svim posetiocima. Projekcija počinje u 21h, a ulaz je besplatan za sve posetioce.

Prizivanje zla (The Conjuring) je američki horor film iz 2013. godine. Predstavlja inauguralni film u franšizi Univerzum Prizivanja zla. To je ujedno i film sa najvišom zaradom u 2013. godini, u kategoriji horora. Pre Amitivila postojao je Harisvil. Film priča zastrašujuću priču o Edu i Lorejn Voren, svetski poznatim istražiteljima paranormalnih pojava, koji su pozvani da pomognu porodici koju na njihovoj izolovanoj farmi teroriše mračna sila. Primorani da se suoče sa moćnim demonskim entitetom, Vorenovi shvataju da su se uhvatili u koštac sa najstrašnijim slučajem iz svojih života.

Sutra na repertoaru je Džon Vik 3, nakon čega se bioskop seli na otvorene bazene.

