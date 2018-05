Na protestu zbog hapšenja dr Simića oko 300 Kruševljanki

Na protestu zbog hapšenja dr Vladislava Simića popodne se okupilo oko 300, uglavnom Kruševljanki, njegovih pacijentkinja, koleginica i saradnica, koje su, kako su kazale, na ovaj način želele da daju podršku njegovoj porodici i njemu

Tokom protesta na Trgu mladih potpisivana je peticija podrške, a potom su okupljenje sugradjanke prošetale glavnim gradskim ulicama do Skupštine Grada uzvikujući: „Vratite nam doktora“. Kolonu su predvodile majke sa bebama u kolicima, a bilo je i dosta trudnica.

Kruševljanke su se okupile nakon što je MUP Srbije u subotu saopštio da su pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili lekara specijalistu Doma zdravlja u Kruševcu V.S. (63), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo primanje mita.

U policijskom saopštenju je navedeno da je on osumnjičen da je „da bi izvršio pregled i uradio neophodne testove, koje je u okviru svojih službenih ovlašćenja bio obavezan da izvrši, od pacijentkinje zahtevao i primio novac u iznosu od 100 evra“.

Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima se ubrzo pojavila informacija da je reč o dr Vladislavu Simiću, ginekologu, nakon čega su usledili pozitivni komentari o tom lekaru te poziv za današnje okupljanje.

– Izašla sam kao gradjanka, moja savest kao gradjanke, kao lekara i kao sudskog vešataka i kao nekog ko doktora Vladu poznaje više od 30 godina, mi to nalaže. Nikada nisam čula ni od jednog pacijenta, ni od jednog kolege, čak ni insinuaciju da bi on nekome nešto uradio, a da bi imao korist od toga. Pacijenti i lekari izmedju sebe razgovaraju, manje više se sve zna. Za njega nikada ni jednu jedinu ružnu reč nisam čula ni od koga – rekla je dr Ružica Stevanović, specijalista patolog.

Medicinska sestra Vesna Korać je sa dr Simićem radila četiri godine i kaže da je izašla na protest jer zna kakva je on osoba, kakav čovek, kakav lekar te da je sve ovo što sada doživljavaju on i njegova porodica ružan san.

– Njegov sam pacijent skoro 20 godina, to je lekar koji me nikada nije vratio ni zbog čega, uvek sam od njega dobila potrebnu informaciju. Nikada nije pravio pauzu, dolazio je subotom da radi pločice i papa testove i kada mu nije bilo radno vreme. Ne mogu da verujem da se to desilo, podrška za njega, ne verujem u tu priču – kazala je pacijentkinja Jelena Petrović.

Inače, prema informacijama koje su se prethodnih dana pojavile na društvenim mrežama dr Simić je drugi ginekolog u Srbiji sa ocenom rada 9,64, kod kod njega karton ima 6.599 pacijentkinja, ima najviše potrebnih edukacija u ovoj službi Doma zdravlja, ne radi u privatnoj ambulanti, a pacijente za potrebne analize šalje isključivo u državne ustanove i nikada nije bio član ni jedne političke partije.

