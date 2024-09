Mladi stonoteniseri doneli medalje sa turnira u Berovu

Četiri člana STK „Ping Pong“ iz Kruševca učestvovali su na međunarodnom turniru „Zegin Open 2024“ koji je održan u Berovu, u Severnoj Makedoniji i tom prilikom su osvojili srebrnu i bronzanu medalju

Svoj klub, grad i državu na jednom od jačih međunarodnih turnira na Balkanu predstavljali su Nikola Vranjanac, Uroš Branković, Relja Vojinović i Vasa Radojević.

Nikola Vranjanac je došao do srebrne medalje u konkurenciji do 15 godina, dok je Uroš Branković u istom uzrastu došao do bronzanog odličja.

– Svaka čast ovim momcima na borbenosti i srčanosti, naročito Urošu Brankoviću koji je osvojio bronzu uprkos mučninama koje je osećao. Oni su ponos našeg grada i sigurno će i u budućnosti Kruševac biti ponosan na njih – istakao je njihov trener, Vasilije Miletić.

N.L.