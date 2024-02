Mladi, poezija i ljubav

Mladi kruševački pesnici su organizovali pesničko veče povodom Dana zaljubljenih u Klubu Kulturnog centra. Pod vođstvom Nemanje Petronijevića, dramaturga Kulturnog centra, mladi autori su imali priliku da govore o ljubavi na sebi svojstven način. U atmosferi ispunjenoj umetničkim nabojom, mladi talenti su prenosili svoja osećanja kroz reči i muziku, ističući tako važnost ljubavi, kao teme koja nadahnjuje i povezuje ljude

-Večeras sam, povodom Dana zaljubljenih igrala jednu mladu devojku u početnoj fazi zaljubljivanja. Moj partner i ja predstavljamo koliko je zaljubljivanje zapravo lepo u početku, ali i kasnije. Svima želimo da budu zaljubljeni- kaže Marija Lakićević, koja je za ovu priliku pripremila dramski odlomak.

Marko Mihajlović, učenik prve godine Gimnazije, kaže da se već par godina bavi poezijom jer u tome vidi način da sam izrazi sebe i opiše svet drugim ljudima onako kako ga on vidi.

-Ovo mi je treće književno veče, a napisao sam pesmu „Iza zalupljenih vrata“, to je pesma o tome kada nađete novu ljubav, pa se pitate da li je to ono što želite i da li je ljubav bolna i tragična kao prethodna. Nisam baš mnogo stručan da pišem na temu ljubavi, mislim da mi više idu neke pesimistične teme, češće njih obrađujem-navodi on.

Ovo poetsko veče upotpunila je neobična muzička pratnja u etno varijanti, izvedena od strane Aleksandra Gašića i njegovog orkestra. Ovaj eksperimentalni spoj poezije i tradicionalne muzike pružio je jedinstven doživljaj svim ljubiteljima lepe reče i dobrog zvuka.

-Imao sam tu čast da uveličam ovo književno veče na jedan, današnjici neobičan, a ustvari tako normalan način – tradicijom! Smatram da današnjim ljudima fali tradicije i zato se na svoj način borim protiv toga – sviranjem frule-objašnjava Gašić.

M. J.