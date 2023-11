Mitra Mladenović – nova kruševačka teatarska princeza

Mitra Mladenović je rođena 4. jula 1996. godine a gde bi drugde nego u Kruševcu. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu upisuje 2014. u klasi Srđana J. Karanovića. Prvu televizijsku uloga ostvarila je igrajući Anu Stamatović u seriji „Istine i laži”

Nakon završene treće godine društveno – jezičkog smera u gimnaziji u Kruševcu, upisujete FDU u Beogradu. Kako je počela još jedna kruševačka teatarska princeza izložila je nedavno sama novinarima:

Svaki novi početak u životu je svesno izlaženje iz „zone komfora“, koji nosi sa sobom dosta uzbuđenja, adrenalina, ali isto tako i preispitivanja, neizvesnosti i nepredvidivosti.

Došla sam na fakultet iz jednog „ušuškanog“ manjeg grada, u kome je sve manje-više poznato (kako ljudi, tako i mesta), iz jedne sredine gde ljudi govore šta misle, direktni su, srčani, otvoreni, prostodušni i opstaju pomoću zajednice.

Došla sam u Beograd i od prvog dana mi se desio život. Trebalo mi je 3 godine da se prilagodim, odrastem i naučim kako da pored timskog rada, budem i solo igrač i pouzdam se u sebe. Nije bilo lako, ali sam zahvalna na tom životnom iskustvu i učenju na sopstvenim greškama, jer smatram da su to prave godine za takve stvari i turbulencije i da bez toga ne bih bila ovo što sam danas.

Od šeste godine svog života, otkako sam naučila da čitam i pišem, roditelji su me upisali u dramski studio „Bata Miladinović“ koji je vodio sadašnji direktor Kraljevačkog pozorišta Miodrag Miško Dinulović. Bila sam najmlađi član i obzirom na to da sam imala jako dubok glas, zanimljiva činjenica je da sam do svoje 14. godine igrala samo muške uloge. Ali sam ih obožavala.

Na glumu sam gledala kao na hobi, vrstu zabave gde sa starijom decom istog interesovanja razmenjujem mišljenja, ideje, fantazije, stavove i učim zajedno sa njima šta znači „igrati“ za tim i kako vaš „lični pečat“ izlazi u prvi plan.

U 17. godini sam primila nagradu za najbolju glumicu festivala u Novom Pazaru na „Youth theatre festivalu“ za lik Tare u delu Tine Kosi „To ti je lajf“. Predsednik žirija bio je Branislav Trifunović i tu sam osvestila da želim da iste godine izađem na prijemni i da je to stvarno moj poziv u kome bih se osećala potpuno svojom. Otišla sam na prijemni sa stavom: „Idem da upišem“, ušla u uži izbor i upisala na svoj 18. rođendan. Već u septembru sam započela studije…

Pored mjuzikla „Flashdance“ igra u „Brodvejskim vragolijama“, „Mister Dolaru“, kao i u predstavi „Cigani lete u nebo“, a od skoro je počela rad na novom mjuziklu „Crni leptir“, čiju muzičku osnovu čine pesme jednog od najautentičnijih rok bendova sa ovih prostora – YU grupe. Premijera je planirana za početak sledeće sezone. Pored Terazija, igra i u JDP-u u predstavi „Hotel slobodan promet“, u teatru Ruskog doma „Zločin i kaznu“ i deo je ansambla dečijeg pozorišta „Čarapa“.

Što se televizije tiče, trenutno učestvuje u projektu, telenoveli „Mala supruga“ koju gledaoci prate od jula na Prvoj televiziji.

I.St. Rizinger