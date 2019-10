Lisice u gradu – poželimo im dobrodošlicu

Tokom poslednjih nekoliko nedelja brojni Kruševljani imali su bliski susret sa lisicom koja, kako je opisuju, izgleda sasvim pitomo. Kako je ova divlja životinja primećena u gotovo svim delovima grada, pretpostavka je da ih ima više. U veterinarskoj inspekciji kažu da je mogućnost besnila isključena i da nema mesta panici, ali da treba izbegavati direktan kontakt sa životinjom. Kažu i to da je prisustvo lisica u urbanim sredinama očekivano, te da bi trebalo polako da se navikavamo na ovakve situacije

– Vraćajući se s posla u kasnim večernjim satima ispred svoje zgrade ugledao sam lisicu. Iznenadilo me je to što se uopšte nije uplašila kad sam joj se približio. Izgledala je sasvim pitomo, a ono što me je posebno začudilo je što nije bilo nikakvih reakcija ni u bliskom susretu sa mačkama koje su se šetale oko zgrade. Nikada do sada nisam imao prilike da lisicu vidim u urbanoj sredini, ali se nisam uplašio, jer njen izgled i reakcije nisu ukazivali na bilo kakvu opasnost – opisuje svoj susret sa ovom divljom životinjom jedan od naših sugrađana koji živi u naselju “Ujedinjene nacije”.

Slične bliske4 susrete imalo je više naših sugrađana, istu ili neku drugu lisicu mnogi su viđali ispred svojih kuća, stambenih zgrada, marketa…U Pećkoj ulici, kako opisuje jedan od očevidaca, lisica je viđena kako polako šeta trotoarom, zajedno sa ostalim pešacima. A oni koji poznaju životinjski svet, kažu da je reč o lisici zlatici.

Kako za lisice nije do sada bilo karakteristično da silaze u gradska naselja, njihovo prisustvo mnoge Kruševljane je uznemirilo, pre svega zbog straha od besnila. Tokom poslednjih mesec dana , ovdašnje lovačko udruženje primilo je brojne pozive zabrinutih građana.

– Gradsko jezgro nije lovno područje i mi nemamo nadležnosti da reagujemo u ovakvim situacijama. Uzmenireni građani nas zovu, a ono što mi možemo da im kažemo da besnilo godinama nije registrovano na našem području – ističu u Lovačkom udruženju Kruševac.

Da nisu nadležni za divlje životinje, rekli su nam u ovdašnjem Javnom komunalnom preduzeću čija ZOO higijenska služba, kako su objasnili, brine o zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica. A da zakonom zaista nise regulisane nadležnost kada su u pitanju ovakve i slične situacije, potvrdili su nam i u veterinarskoj inspekciji.

– Zakonom nije definisano u čijoj je nadležnosti zbrinjavanje divljih životinja u urbanim sredinama. Ono što možemo je da kontaktiramo ovdašnje lovačko uduruženje ili društvo za zaštitu životinja, kako bi se lisice uhvatile i vratile u prirodno stanište – kaže Slavica Jovanović, načelnica veterinarske inspekcije u Kruševcu, uz .objašnjenje da su lisice na gradskim područjima u mnogim zemljama normalna pojava, da se u Engleskoj šetaju parkovima, ali da kod nas ljudi nisu naviknuti na takve situacije.

Prema njenim rečima, od pre nekoliko godina u Srbiji se sprovodi oralna vakcinacija lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila.

– Uvođenjem oralne vakcinacije koja se sprovodi izbacivanjem vakcina u obliku mamaca iz aviona, značajno je smanjen broj slučajeva besnila u našoj zemlji, a konkretno na području naše opštine već deset godina unazad nije bilo slučajeva besnila. To je dovelo do toga da sada imamo mnogo više lisica ali i neke druge divljači, pa one beže od drugih predatora i dolazi do migracija ka gradu – objašnjava inspektorka.

U veterinarskoj inspekciji kažu da nema mesta panici i da prisustvi lisica na gradskom području ne ugrožava bezbednost građana.

– Ono što je najvažnije je da nema nikakve bojazni kada je besnilo u pitanju. Savet građanima je da izbegavaju direktne kontakte , u smislu da ne pokušavaju da je hrane, dodiruju, napadaju…One tačno znaju gde da traže hranu i gde treba da se vrate, za jednu noć mogu da pređu i do 20 kilometara, i ukoliko ih ne ugrozite nekim postupkom, možete biti sigurni da će samo proći pored vas – uveravaju nadležni.

Da li lisice koje šetaju gradskim ulicama postati normalna pojava u Kruševcu ili je čitavu pometnju napravila jedinka, pokazaće vreme. Na nama je samo da im poželimo dobrodošlicu, pre svega tako što im nećemo prilaziti.

D.P.

Lisice u gradu – poželimo im dobrodošlicu

