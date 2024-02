Kulturni centar nema grejanje

Kruševačka Toplana bez zastoja snabdeva građane toplotnom energijom, osim u slučaju Kulturnog centra Kruševac i Mesne zajednice Lazarica koji su isključeni sa sistema zbog radova na priključnom toplovodu.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas ć e do 15h, bez vode biti potrošači u ulicama Metohijska, Milana Rakića, Volterova (od Bivoljske do Rasine) u Bivolju.

Sutra, će, od8,30 do 10h, zbog radova na elektromreži, bez struje biti deo industrijske zone na Jasičkom putu.

Takođe zbog radova, sutra će bez struje biti i potrošači u selima Trmčare i Čitluk do 15h.

T.S.