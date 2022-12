Kruševljanima, veteranima u badmintonu, pregršt medalja na Prvenstvu Srbije

Pet medelja u kategorijama starijih od 45, odnonso od 50 godina, skor je nastupa kruševačkih badmintonista, veterana, članova ovdašnjeg Badminton kluba „Zmajevi“, na Prvnestvu Srbije za veterane.

Kruševljani Dragan Antić i Goran Žikić su, u kategoriji 45 plus, osvojili prvo mesto u muškom dublu, a u meštovitom dublu Žikić i Jasmina Milošević iz BK „Dinamo“ iz Pančeva, su bili najbolji.

U kategoriji 50 plus, u muškom singlu drugo mesto zauzeo je Dragan Antić, dok je u kategoriji pet godina mlađih, odnosno 45 plus, takođe drugo mesto, zauzeo Bojan Minović.

Prvenstvo Srbije za veterane održano je u Nacionalnom badminton centru na Adi Ciganliji u organizaciji Badminton kluba Beograd, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, Badminton saveza Srbije i Badminton saveza Beograda.

Prvenstvo je, prema navodima organizatora, okupilo najbolje srpske veterane, koji su se u sjajnoj atmosferi nadmetali u četiri uzrasne kategorije. Marija Bulatović, članica Badminton kluba „Clear“, obeležila je šampionat sa maksimalnim učinkom i sva tri trofeja u kategoriji 35 plus. Maksimalan učinak imali su još i Andreja Todorović, član kragujevačkih „Ravensa“, a među najuspešnije se upisao i Kruševljanin, povratnik u srpski badminton Goran Žikić, osvojivši dva zlata u dublovima. U istoj uzrasnoj kategoriji, najbolji u muškom singlu bio je Dejan Milaković iz Badminton kluba Novi Sad.

Todorović je zlatne medalje iskovao u kategoriji 35 plus u konkurencijama muškog singla i muškog dubla Još jedno zlato u svojoj bogatoj vitrini dodao je Zoran Stepanović, član BK Beograd, trijumfom u muškom singlu u kategoriji 50 plus, dok je u kategoriji 65 plus zasluženo slavio Ljubivoje Petrović iz BK „Ekstaza“ iz Latkovića.

J.B.

Foto: Badminton savez Srbije