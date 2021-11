„Kralj Ibi“ pred Kruševljanima

Premijera drame “Kralj Ibi” održana je sinoć u Beloj sali Kulturnog centra. Neformalna umetnička grupa “Kulturociklin” oduševila je pubilku svojim originalnim i smelim izvođenjem čuvenog komada francuskog književnika Alfreda Žarija. Inače, predstava je nastala kao rezultat Kulturociklinovih radionica u sklopu projekta KulturAgora i svojevrsna priča o medijskoj pismenosti

-Kralj Ibi predstavlja nekog zlog. To nije samo vladar, već i nastavnik, roditelj, prolaznik, direkor…bilo ko. Sudije i plemići u ovoj predstavi su običan narod koji podleže odlukama onih koji su viši i jači od njih- kaže Vojin Vukelić, gimnazijalac, koji se našao u ulozi Kralja Ibija.

Iako se Kulturociklinov “Kralj Ibi” razlikuje od originala, suština ove društveno angažovane drame je ostala ista.

-Naša verzija je mnogo kraća od originalne predstave, nešto novo smo i mi dodali, ali ideja je ista. Ova drama je aktuelna od kad je napisana i danas je, nadam se da u budućnosti neće biti-navodi on.

Njegova drugarica iz škole, Jelena Vučković, našla se u ulozi Majke Ibi.

-Naše predstave uglavnom govore o nekom problemu i rešenju. Sviđa mi se što smo se mi kao mlada ekipa skupili i pokazali ljudima da možemo i nešto da menjamo. Kraljica podržava zlo svog sina, kako bi dobila više mesto u društvu, ali na kraju shvata usled nekih događaja, da i ona isto trpi nasilje i spada u niži sloj društva, i tada tek razume kako je to biti žrtva-objašnjava ona.

Aleksandar Gašić, učenik Medicinske škole, od nedavno je član “Kulturociklina”.

-Ja glumim Kapetana Bordira, on je čovek koji je pobunjen protiv stvari koji nas okružuju u današnje vreme, a to su televizija, crni ekrani, plasiranje informacija u velikim količinama koje smo prinuđeni da slušamo i usvajamo kao tačne, a one to možda i nisu. Legla mi je ova uloga, zato što su se neka moja razmišljanja poklopila sa razmišljanjima junaka koga tumačim-ističe on.

Svi članovi ove družine slažu se da su uživali na probama, najviše zbog međusobnog druženja, ali i zbog rada sa profesorkom Sandrom Maksimović koju obožavaju.

-Naš projekat je započet tako što smo odlučili da razgovaramo i da održimo radionice na kojima ćemo propitivati načine kojim kulturne sadržaje možemo približiti mladima, tako da se oni uključe u zajednicu i da je osnaže- kaže Maksimovićka.

Tokom tri meseca, ova ekipa se na svojim radionicama bavila temama koje najviše muče mlade.

-Mene su ovi mladi ljudi iznenadili koliko su spremni i hrabri da se bave ozbiljnim društvenim temama. Oni su tu da nam pomognu da osvestimo ključno pitanje ove predstave, a to je pitanje traženja slobode-navodi Maksimovićka.

Inače, predstavom “Kralj Ibi” Kulturociklin će se predstaviti na značajnom međunarodnom festivalu, Angažman festu, koji će se održati 5. decembra u Beogradu.

M.S.