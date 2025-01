Kosovska bez grejanja

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da se gotovo u čitavom gradu vrši redovna isporuka toplotne energije, osim što su, zbog radova na toplovodnoj mreži, bez grejanja trenutno stanari Kosovske (brojevi 53, 55, 63, 69 i 75), Topličine (brojevi 30 i 32) i ulica Veselina Nikolića (broj 42).

Danas do 15 časova, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će biti: Jasički put – od „Nikolić petrola“ do kružnog toka, Čitluk – ulica Cara Lazara (od stare škole do ulice Desanke Maksimović), Begovo brdo – ulica Humska i selo Šanac.

Što se tiče električne energije, zbog radova na elektromreži, bez struje do 14 sati će biti deo naselja Dedina, dok će deo Makrešana bez struje biti do 14:30.