Kolo srspkih sestara: Humanitarna akcija prikupljanja namirnica u Maxiju

Kolo srpskih sestara Kruševac, u saradnji sa Bankom hrane i kompanijom Delez Srbija, organizuje humanitarnu akciju prikupljanja osnovnih životnih namirnica za socijalno najugroženije građane.

Akcija će se sprovesti u marketu Maxi, kod Bazena, od 11. do 13. oktobra. Svi građani koji žele da učestvuju mogu prilikom svoje kupovine da kupe namirnice koje žele da doniraju i ostave ih u označenim kutijama na izlazu iz marketa.

Namirnice će se prikupljati u petak, 11. oktobra, od 15 do 19 časova, u subotu, 12. oktobra, od 10 do 18 časova, i u nedelju, 13. oktobra, od 9 do 15 časova.

M. J.