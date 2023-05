Keni nije mrtav ima novi singl „Nema nazad“

Posle niza singlova i debi albuma najpopularniji kruševački pop-rok bend Keni nije mrtav objavio i prvu kolaboraciju sa Zembom Latifom, drugi po redu singl „Nema nazad“ sa albuma koji će ove godine izaći.

Singlom „Nema nazad“ bend objavljuje svoju prvu kolaboraciju u karijeri i nastavlja rad na novom albumu. U pitanju je regionalna saradnja sa hrvatskim pop-trep izvođačem Zembom Latifom.

Male, ali i sudbonosne odluke su svakog dana pred nama. Kada u životu ostanemo zateknuti pitanjem „nastaviti dalje ili odustati?“ podrška najbližih postaje ključna stvar, poručuje Mateja, frontmen i tekstopisac benda.

Važnost najbližih ljudi i porodice u malim i velikim životnim odlukama svakog čoveka, značaj okruženja na svakog pojedinca u trenucima kada postane teško i kada je potrebno nastaviti dalje, motivi su pesme.

Tekst potpisuju Mateja Đokić, vokal benda, i Zembo Latifa (Aquarius Records), a na singlu se, kao specijalna gošća, pojavljuje i Lu Jakelić, hrvatska pop kantautorka.

Bend Keni nije mrtav nastao je 2017, a čine ga: Mateja Đokić (glavni vokal, gitara), Matija Pešić (prateći vokal, bas) i Sava Tomić (bubanj). Nakon nekoliko demo snimaka, posle par godina, zvanično su se oglasli pesmom „Venecijaneri“, a potom i debi albumom „Ajmo da plešemo“. Bend je uspeo da se odlično pozicionira na domaćoj i regionalnoj sceni donoseći miks dobrih pesama, emocija i prvoklasne zabave. Muzika ovog benda u potpunom je skladu sa svetskim trendovima, a muzička kritika ih povezuje sa grupama kao što su Muse, Panic! at the Disco, Green Day, Franz Ferdinand, The Killers, Obojeni program…

Keniji će u subotu, 3. juna premijerno nastupiti u Zagrebu na BeerFestu, dok ih u Srbiji očekuje niz festivala, među kojima su Arsenal fest i Belgrade BeerFest.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch? v=uRcz-tED6II

Foto: Pero Arsenijević