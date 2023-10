Jutro sa toplijim radijatorima

Zbog nešto niže jutarnje temperature, Toplana u Kruševcu jutro je uključila grejanje za svoje korisnike. Tokom dana grejanje će biti isključeno, zbog visokih dnevnih temperatura vazduha za ovo doba godine- istakli su iz ovog preduzeća.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas će do 15h, bez vode biti Ulica Cara Lazara (od fabrike “Rubin” do Alekse Nenadovića- leva strana ulice), Alekse Nenadovića i prateće ulice u Lazaricic, deo prigradskog naselja Čitluk – (od stovarišta “Plamen” do škole), selo Dedina- gornja zona i selo Srndalje.

Zbog radova na elektromreži danas će do 14h bez struje biti delovi naseljenog mesta Lazarica, dok će do 15h bez električne energije biti delovi naseljenih mesta Padež, Kobilje i Poljaci.