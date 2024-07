JKP Gradska toplana Kruševac: Pripreme za grejnu sezonu uveliko u toku

Pored centralne lokacije kod Jasičkog puta, JKP Gradska Toplana Kruševac poseduje kotlarnice u naseljima Bare, Rasadnik i Pejton gde se saniraju određeni problemi kako bi grejna sezona počela na vreme. Pored samih radova, direktor Toplane Milutin Tasić za naš magazin govorio je i o planovima kako se mogu rešiti problemi koje ovo javno preduzeće ima, podrazumevajući prvenstveno dugogodišnja dugovanja

Centralni izvor toplotne energije, Gradska toplana ima na lokaciji kod Jasičkog puta gde se nalaze dva kotla na ugalj – jačine 35 megavata po kotlu; i dva kotla na gas – 17,5 megavata pojedinačno po kotlu.

– Povodom priprema za grejnu sezonu na ovom centralnom lokalitetu, u toku je remont na kotlu na ugalj. Pored toga, imamo kotlarnicu u naselju Bare koja korisnike zagreva koristeći ugalj. U Rasadniku koristimo mazut, dok se u Pejtonu koristi gas kao energent. Takođe, na ovim kotlarnicama se sprovode radovi i saniraju se određeni problemi kako bi blagovremeno krenuli sa snabdevanjem toplotne energije kada krene sezona – naveo je direktor Gradske toplane, Milutin Tasić.

Krajem juna su završeni radovi u Prizrenskoj ulici, dok su u toku pripreme za novu sanaciju toplotnih cevovoda u samom centru grada, tačnije u Ulici Stevana Sinđelića. Iz Toplane poručuju da je reč o nešto ozbiljnijoj aktivnosti, pa je u toku faza pripreme kako bi se na što jednostavniji način, a u saradnji sa stanarima okolnih zgrada, odradile izmene na primarnom vodu. Procene su da će radovi potrajati tokom celog letnjeg perioda, jer se očekuje teži građevinski poduhvat.

S obzirom na inflaciju i povećanje cena energenata, Kruševljane itekako zanima kakva će biti cena Gradske toplane u narednom periodu.

– Cenovna politika Gradske toplane nije uzimala u obzir povećanje cena energenata u okruženju. Podsećam da je Gradska toplana Kruševac poslednji put menjala cenu sada već davne 2020. godine. Tada smo imali period korona virusa, zatim početak ratnih sukoba u Ukrajini koji još uvek traju što je sve doprinelo poskupljenju energenata. Ipak, Gradska toplana nije vršila povećanje svojih cena. Kao direktor se slažem da se ne treba povećavati cena naših usluga, ali da treba raditi na tome da dođe do usklađivanja sa porastom cena energenata kako bismo radili bez većih gubitaka na teret preduzeća, a opet za dobrobit građana Kruševca – istakao je Tasić.

Povodom obeležavanja Vidovdana, Gradsku toplanu su posetili predstavnici Vlade Republike Srbije, odnosno doktor Veljko Kovačević, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike i Maja Vukadinović, pomoćnica ministra rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene.

Tom prilikom se govorilo o uključivanju Ministarstva u problem rešavanja višegodišnjeg dugovanja prema Elektroprivredi Srbije gde će se resorno ministarstvo aktivno uključiti i posredovati u rešavanju samog problema.

– Gradska toplana poseduje finansijska zaduženja kod većeg broja poverioca državne strukture, ali i privatnih dobavljača, prvenstveno dobavljača energenata. Grad Kruševac u saradnji sa Gradskom toplanom je na dobrom putu pronalaženja sistemskog rešenja problema finansijske prirode. Čvrsto sam uveren da ćemo u tome uspeti uz pomoć gradonačelnika, gospodina Ivana Manojlovića, gradske vlasti Grada Kruševca i našeg najvećeg prijatelja, gospodina Bratislava Bate Gašića. Takođe, očekujemo podršku svih resornih ministarstvava, pre svega Ministarstva rudarstva i energetike kako bismo svi zajedno uspeli da Gradsku toplanu stavimo na stabilan finansijski kolosek kakav je i potreban Gradu Kruševcu – rekao je Milutin Tasić.

Što se tiče saradnje sa lokalnom zajednicom, direktor ovog javnog preduzeća je naveo da je ona jako kvalitetna.

– Pored saradnje sa lokalnom vlašću, imamo divan odnos i sa privrednim sistemom Grada Kruševca. Ovom prilikom bih posebno istakao veliku pomoć i saradnju sa direktorom Trayal korporacije, gospodinom Milošem Nenezićem koji takođe vrlo nesebično pronalazi vreme i svaki vid podrške kako bi nam omogućio što kvalitetniji nastavak rada našeg preduzeća.

Na nedavnom sastanku sa predstavnicima Vlade, razmatrani su i koraci u vidu angažovanja projektanskih i konsultantskih kuća koje bi uzele aktivno učešće u planiranju energetskog sistema grada Kruševca. To bi podrazumevalo najbolje moguće rešenje u smislu ekonomičnosti, održivosti i još kvalitetnijeg grejanja. U narednom periodu će se aktivno raditi na tome, sve u cilju da Gradska toplana Kruševac postane rentabilno preduzeće uz pomoć tehnoloških inovacija, implementacije modernijeg sistema grejanja, koji su ujedno efikasniji, ekonomičniji i koji zahtevaju umnogome niža ulaganja u sistemu održavanja.

Zamena uglja i mazuta ekološko prihvatljivim načinom grejanja je neophodna zarad zaštite životne sredine, pa s tim u vezi postoje i određeni planovi u kruševačkoj Gradskoj toplani. Tako je tema sastanka sa članovima Ministarstva rudarstva i energetike bila mogućnost zamene uglja kao energenta obnovljivim izvorima energije i mogućnostima za implementaciju obnovljivih izvora u sistemu daljinskog grejanja.

– U toku je jedan od projekata koji je vrlo interesantan sa aspekta ekologije, a reč je o obnovljivim izvorima energije. U pitanju je razmatranje jedne od mogućnosti koja je došla preko saradnje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i Ministarstva rudarstva i energetike, a ima za cilj implementaciju jedne toplotne pumpe na lokalitetu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda našeg Vodovoda. Time bi se Gradskoj toplani u zimskom periodu slala voda u zagrejanoj temperaturi, što bi dovelo do smanjenja upotrebe energenata i povoljno uticalo na ekologiju – istakao je direktor JKP Gradske toplane, poručivši korisnicima da ne brinu što se tiče predstojeće grejne sezone.

– Grejanja će biti u Kruševcu. Pored svih problema koje Toplana poseduje i ima ih u svom svakodnevnom delovanju, apsolutno nema razloga za brigu. Mi smo već obezbedili ugovore za obezbeđivanje energenata uglja, kao jednog primarnog energenta za grejanje grada Kruševca. Takođe, koristićemo gas kao energent na kotlarnicama koje to pozdrazumevaju. Radimo na obezbeđivanju mazuta za rasadničku kotlarnicu, pa je to glavna poruka ka njima, a ka nekim budućim korisnicama je da krenu da razmišljaju da postanu korisnici Toplane, ukoliko to već nisu.

N. L.