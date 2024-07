Javno vođenje kroz „Modulacije“ Nevenke Stojsavljević

Kroz izložbu „Modulacije“ prisutne u Umetničkoj galeriji su vodile Biljana Grković, istoričarka umetnosti – muzejska savetnica, i umetnica Nevenka Stojsavljević. Tom prilikom, posetiocima je predstavljen i katalog izložbe

Predstavljanje stvaralaštva Nevenke Stojsavljević u kruševačkoj Galeriji usmereno je na period od poslednje tri decenije i vreme kada u stvaralačkom procesu dolazi do napuštanja prizora urbanih ambijenata kao narativnih simbola i prelaska ka suštini fenomena u idejnom i vizuelnom smislu, o čemu je govorila Biljana Grković kao kustoskinja izložbe.

– Na izvestan, amblematski način može se posmatrati najstariji rad na ovoj izložbi: linogravura OKO 2 iz 1991. godine. Time se ukazuje ne samo na neke osnovne likovne elemente koji su potom razvijani ka čvrstim geometrijskim konstrukcijama, na modulacije i dihotomije u stvaralaštvu Nevenke Stojsavljević, koju povodom ovog grafičkog rada i izložbe održane iste godine Aleksandar Đurić zapaža kao ostvaranje prostora „nove dihotomije: umetnik istraživač okrenut svetu stoji naspram umetnika okrenutog sebi“. Na toj graničnoj poziciji ili u sadejstvu ta dva sveta, i u idejnom i likovnom smislu, Nevenka Stojsavljević je nadalje gradila svoj likovni iskaz, besprekorno i precizno u radovima na papiru stvarajući sopstveni sistem struktura i formirajući nove celine sa idejom o neprekidnom kretanju.

Modulacija kao pojam ima široko značenje od tehnike do muzike. Od latinskog modulatio, odnosi se na postupak u kome se osobina jedne veličine menja u skladu sa promenom druge. U telekomunikaciji modulacijom se prenose različite informacije i podaci, dok u muzici označava pravilno odmeravanje ili menjanje glasa, prelazak iz tona u ton ili iz skale u skalu, a u figurativnom smislu podrazumeva raznolikost stila.

Ono što je karakteristično za rad Nevenke Stojsavljević jesu linije koje se preklapaju, dodiruju, lome i imaju svoje putanje.

– Organska materija i matematička konstrukcija je to što je mene uvek nekako držalo u tenziji, što je moj način da izrazim i da pomirim te dve stvari – spolja i iznutra. Linije koje su uglavnom vertikale sa raznim pomeranjima – levo, desno, ukoso, one su neki beskraj, jer sam želela da moji radovi ne budu zatvoreni, fermetični. Čak i ako su uramljeni, te linije se kreću, izlaze i spojene su sa nečim drugim. To je nekako bila moja težnja – rekla je autorka izložbe iskazavši zadovoljstvo što je u kruševačkoj Galeriji predstavila svoje stvaralaštvo.

Nevenka Stojsavljević je rođena 1953. godine u Velikoj Popini. Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu je završila 1977. godine, a magistrirala je na Fakultetu likovnih umetnosti 1980. godine.

Priredila je 35 samostalnih izložbi, dok je učestvovala na preko 300 grupnih postavki u zemlji, ali i u inostranstvu. Nagrađivana je četrnaest puta za svoj umetnički rad.

„Modulacije“ kao izložba će biti dostupne zainteresovanima u Umetničkoj galeriji do 11. avgusta.

N.L.