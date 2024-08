Ističe rok za plaćanje poreza

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2024. godinu za fizička lica, pravna lica i preduzetnike ističe u sredu, 14. avgusta jer se prema Zakonu o porezima na imovinu, ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka određenog tromesečja

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata, a istovremeno, takvim odgovornim odnosom prema zakonskim rokovima za plaćanje poreza doprinosi se bržem i kvalitetnijem razvoju naše zemlje.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Porez se inače plaća u četiri rate, od kojih je prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra tekuće godine, a osim zateznih kamata prilikom neplaćanja moguće je dobiti i prekršajnu prijavu od minimalno 5.000 dinara, pa naviše.

