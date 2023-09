Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Dedina – Škotskih Žena; Čitluk – Slovenska (od Cara Lazara do crpne stanice); Dedina – HI Župa.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže do 15 časova bez vode će biti Pejton – Rankeova (od Vojvođanske do Aleksandra Fleminga).

Zbog prevezivanja vodovodnih priključaka do 17 časova bez vode će biti Poljaci i Zdravinje.