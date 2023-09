Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Pakašnica ulice Vojvode Mišića od Darvinove do frizerskog salona i Darvinova, Bivolje ulica Volterova od Bivoljske do Rasine kao i Milana Rakića kao i naseljena mesta Žabare, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, Trebotin, Mrmoš.