Gradski servis za dan 27.04.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15časova bez vode će biti naselje Panjevac u Kruševcu i to ulice: – Zvečanska, Isidore Sekulić,Kanicova (od Zvečanske do Prištinske), kao i Ribarska, Raška iprateće ulice u Malom Golovodu.

Zbog izrade vodovodnog priključka do

15 časova bez vode će biti potrošači u Ulici Stevana Todorovića u Čitluku.