Gradski servis za 21.06.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 21.06.2023.godine od 8 do 15 časova bez vode će biti Parunovac – Norveška; Malo Golovode – Rasinska (od Ribarske do Lipovačke), Svetogorska i prateće ulice Pakašnica – Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice) i prateće ulice.