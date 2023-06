Gradski servis za 01.06.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas 01.06.2023. godine od 8 do 15 časova bez vode će biti Ćelije; Prnjavor – Mišarska, Brestovačka (od Krfljanske do Raške), Gavrila Principa (od Raške do Krfljanske) i prateće ulice; Koševi, Mačkovac i Globoder.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže od 8 do 15 časova može doći do povremenih isključenja vode u Čitluku u Moravskoj ulici.