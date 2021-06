Gimnazijalac Lazar Filipović proglašen za najboljeg mladog lidera u Srbiji

Na nedavno održanom Nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija učenici kruševačke Gimnazije osvojili su zapažene nagrade. Prvo mesto osvojila je učenička kompanija “Nature Supreme”, a za najboljeg mladog lidera proglašen je Lazar Filipović iz učeničke kompanije “Infinity”, koja je osvojila četvrto mesto. Filipović je na ovom takmičenju pokazao izuzetne liderske veštine, formirao je tim sa dve drugarice iz odeljenja, Minom Lilić i Ninom Mićić, a svi zajedno su predstavili svoju inovativnu ideju – naočare koje reflektuju infracrvenu svetlost

– Nagrada mi znači, ali bih bio mnogo srećniji da smo svi dobili nagradu. Zbog ove nagrade dobio sam priliku da učestvujem na radionicama koje će se održavati u Istraživačkoj stanici Petnica. Verujem da ću tamo upoznati puno ljudi, koji su slični meni, i da ću dosta naučiti – kaže Lazar Filipović za portal KruševacGrad.

On se sa svoje dve drugarice okupio oko ideje koja se tiče zaštite privatnosti u kontekstu kamera. Napravili su naočare koje sadrže diode u ramu, koje reflektuju infracrvenu svetlost, koju ne vidi oko, ali vidi kamera. Takođe, dizajnirali su specijalna stakla koja onemogućavaju da se skenira zenica tj. oko korisnika, i na taj način sprečavaju proces indetifikacije lica putem kamera.

– Nismo imali mnogo vremena, ova ideja je dobro zvučala, sedeli smo u kafiću i razmišljali šta bismo mogli i tada smo se setili da smo kao mali svi pokušavali da uperimo daljinski u kameru telefona, i da smo na taj način mogli da vidimo svetlost, koja se okom ne vidi i došli smo na ideju da napravimo naočare. Planirali smo da napravimo i broševe, bedževe, spajalice za papire koji bi sprečavali da se papir slika – objašnjava Lazar.

Pošto sada završava treći razred, nada se da će i sledeće godine učestovati na ovom takmičenju.

Ići ću ponovo na takmičenje, nadam se sa istom ekipom ako ne, onda u boljem sastavu. Ekipa može da ima petoro članova, a nas je troje što znači da možemo da nađemo još dva dobra člana. Timski duh nam je pomogao najviše, a mi se poznajemo od vrtića- ističe Lazar.

Njegova drugarica iz odeljenja Mina Lilić srećna je što je deo “Infintiy” ekipe.

– Lazar je odličan lider, a mi smo veoma složni i ovo je jedno jako lepo iskustvo. Iako nismo pobedili, stekli smo neka nova saznanja i utiske. Sledeće godine ću sigurno ići ponovo – kaže ona.

Mina Lilić, Nina Mićić i Iva Nikolić predstavljale su Srbiju na Poslovnom izazovu Evrope u organizaciji JA Europe i Jhonson i Jhonson kompanije u februaru ove godine.

– Išla sam i na druga takmičenja, ali čim me je Lazar pitao da oformimo kompaniju pristala sam. Žao mi je što je takmičenje bilo onlajn, jer da je bilo uživo mogli bismo da se upoznamo i družimo sa ostalim ekipama – navodi Nina Mićić.

Ova ekipa učenika 3/8, prirodno-matematičkog smera spremala se za takmičenje pod budnim okom svoje profesorke Marije Urošević, koja predaje izborni predmet – ekonomija i biznis.

– Proces razvijanja učeničkih kompanija, traje cele školske godine. Svih ovih meseci smo radili u kontinuitetu putem sastanaka koji su bili online. To je interaktivno spremanje, obuhvata sve aspekte poslovanja, to je jedna simulacija posla u potpunosti i učenici kroz analizu svih faktora, dešavanja i istraživanja donose svoje poslovne odluke, koje se posle reflektuju kroz sve što spremimo za takmičenje – objašnjava ona.

Kako kaže, veoma je ponosna na svoje učenike, jer su oni prva generacija koja sluša izborni predmet ekonomija i biznis.

– Nagrade su zaslužili i ja sam presrećna zbognjih. Odlično su se snašli i odgovorili na izazove i nepredviđene situacije. Tako su pokazali da se ne razlikuju od odraslih, da su preuzeli odgovornost i izneli sve do kraja. Postoji slogan na ovom takmičenju a on glasi “Budućnost možete menjati” i ova deca su kroz ovakav vid rada pokazala da je to zaista moguće. Vratili su mi elan i nadu da će stvari sa mladim ljudima biti bolje za sve nas. Jedva čekam da ih jednog dana sretnem i saznam šta su uradili, jer oni su stvaraoci, ne samo preduzetnici i to su sada dokazali – navodi ona.

Kako izgledaju naočare koje je kreirao “Infinity” možete videti na Instagram profilu @infinity_hidey i na linku https://www.youtube.com/watch?v=mf40yfdxZwY&t=25s&ab_channel=GimnazijaKru%C5%A1evac

M. Stanković