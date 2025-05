Fudbalerke Napretka žele ekspresan povratak u Super ligu

Fudbalerke Napretka su završile sezonu 2024/2025. na 8. mestu u Super ligi Srbije, ispale su iz najkvalitetnijeg ranga takmičenja i u narednoj sezoni će se takmičiti u Prvoj ligi Srbije

U sezoni 2025/2026. u Prvoj ligi Srbije pored Kruševljanki će nastupati: poražena ekipa iz baraža za popunu Super lige Karađorđe (Topola)-Sloga/Milutinac/, Lavice Dubočica (Leskovac), Loznica, Moskva (Novi Sad),Borac (Čačak), Jagodina, Prave Dame (Banovci), Radnički 2014 (Pirot), Požarevac.

Nova sezona najverovatnije počinje 30/31. avgusta, pa će Kruševljanke najverovatnije na pripreme krenuti 21. jula.

– Šta reći posle turbulentne superligaške sezone, gde smo ni krivi ni dužni odigrali za tri meseca celu sezonu, što je dovelo do mnogobrojnih težih i lakših povreda. Mnogo jače ekipe od naše to ne bi izdržale. Mi smo se borili do poslednjeg daha i bili u igri do kraja prvenstva da izborimo opstanak i pored toga što nismo bili u ravnopravnom položaju. Glave su se ohladile, mi moramo dalje i jače i bolje, izvukli smo pouke, znamo gde smo grešili. S obzirom da je klub što se tiče sistemskog rada na zdravim nogama, sa lepom budućnošću gde nam se dve naše selekcije takmiče u najkvalitetnijem rangu takmičenja, a po rezultatima nalaze u samom vrhu u zemlji. Pokrenuli smo i omasovili školu fudbala gde imamo veliki broj devojčica koje uče prve fudbalske korake i tu smo kao trenere angažovali naše igračice Jovanu Vučićević i Tijanu Josić. Već smo formirali i selektirali seniorsku ekipu za nastup u novoj sezoni u kojoj 70 posto čine igračice ponikle u našem klubu, gde posle dobrih i paklenih priprema imamo za cilj da u svaku utakmicu uđemo sa ciljem da pobedimo i da se na ubedljiv način vratimo tamo gde je mesto ŽFK Napredak. Naš klub ima bogatu istoriju. Bili smo šampioni, osvajači kupa stare države i učesnici lige šampiona, a to je najkvalitetniji rang u kome bi posle igrali u kontinuitetu, dugi niz godina. Zahvaljujemo se gospodinu Milošu Neneziću velikom lokalpatrioti i zaljubljeniku u Kruševački sport na velikoj pomoći bez koje ne bi bili u mogućnosti da funkcionišemo, kao i gradu Kruševcu na pomoći da se naš klub i ženski sport u našem gradu jos više promoviše i razvija- kazao je šef stručnog štaba ŽFK Napredak Ivan Mitić.