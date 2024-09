Fudbaleri Napretka najavljuju pobedu

U 10. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri kruševačkog superligaša u nedelju se sastaju sa ekipomTekstilca. Utakmica se igra od 15 časova na stadionu „Slavko Maletin Vava“ u Bačkoj Palanci.

Koliko je svima u Napretku teško pao poraz od Lučanaca, u prethodnoj prvenstvenoj rundi, posvedočio je, pre nego što je počeo da priča o narednom meču, šef Napretkove struke Goran Stevanović:

-Moram da se vratim korak unazad, na utakmicu protiv Mladosti, koju smo izgubili. Koristim priliku da se izvinim navijačima i svim ljubiteljima fudbala u Kruševcu. Mislim da smo ostavili dobar utisak što se tiče igre, a poraz nam je svima teško pao. Radimo i uradićemo sve da popravimo rezultatski utisak. Moram da kažem da je i predsednik Nenezić jednim fenomenalnim gestom nagradio igrače, dao podršku igračima, ali i nama u stručnom štabu i nemamo izbora, pa se spremamo maksimalno za nedelju i da vratimo bodove koje smo izgubili kod kuće.

Tekstilac je novajlija u Ligi, ali je u dosadašnjem delu prvenstva ostavio dosta dobar utisak…

-Idemo u goste jednoj vrlo nezgodnoj ekipi, mislim da ih niko nije nadigrao, sve su namučili. Dali su dva gola TSC – u sa 10 igrača i pobedili. Na poslednjoj utakmici, iako su izgubili od Kragujevčana, odigrali su vrlo kvalitetno. U pitanju je ekipa, od koje si u startu izgubio, ako je potceniš. Očekujem dobru utakmicu, atraktivnu, punu energije, emocije i nadam se pozitivnom rezultatu, jer moramo da osvajamo bodove, oni su najvažniji. Čvrsto verujem da se vraćamo na pravi put, nadam se najboljem uz veliki respekt prema ekipi Tekstilca – naglasio je trener Stevanović.

Ignjatović je odradio suspenziju zbog crvenog kartona, niko ne mora da pauzira zbog kartona protiv Tekstilca, a svi igrači su na treninzima…

-Vratili su se svi na teren, ali nisu još uvek spremni za ovu utakmicu. Videćemo još koliko je Bastajić spreman. Oba golmana su još dosta rovita, Đeković je još uvek u fazi povratka, ali imamo dovoljan broj igrača koji su u dobroj formi i koji će dati maksimum i izaći ćemo u najjačem sastavu – zaključio je šef Napretkovog stručnog štaba Goran Stevanović.

Nikola Karaklajić će svakako biti jedan od Napretkovih aduta i u Bačkoj Palanci.

-Iskreno, Tekstilac je jako nezgodna ekipa i to su pokazali u prethodnim utakmicama. Kod nas, atmosfera u svlačionici je odlična, trenirali smo jako dobro tokom ove nedelje, kao i do sada i iskreno verujem da možemo da se vratimo u Kruševac sa tri boda. To su očekivanja svih nas – prenosi optimizam iz svlačionice vihorni napadač Nikola Karaklajić.