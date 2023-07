FK Napredak: Najvažnije je da sezonu otvorimo pobedom

Uoči starta nove sezone u kruševačkom fudbalskom hramu održana je konferencija za medije na kojoj su javnosti predstavljeni novi igrači. Šef stručnog štaba Dragan Perišić je sumirao pripremni period, a o ostalim aktuelnostima su govorili prvi čovek kluba Miloš Nenezić i sportski direktor Mladen Dodić…

Nenadović zove navijače

U ime deset novajlija, pristiglih ovog leta pod Bagdalu, govorio je napadač Uroš Nenadović:

– Starosedeoci u ekipu su nas lepo prihvatili, objasnili nam kako klub funkcioniše i nije nam bilo teško da se adaptiramo. Želeo bih i da se zahvalim svima u klubu na lepoj dobrodošlici. Što se tiče priprema, sve je proteklo u najboljem redu. Trudili smo se da na terenu ispoštujemo sve što je šef Perišić od nas tražio, jako je bitno i da nije bilo problema sa povredama. Kreće borba za bodove, znam da Napredak ima puno navijača i pozivam ih da nas podrže već protiv Železničara u što većem broju. Ekipa je nova, zaista bi nam značila pomoć sa tribina, da na najbolji način, pobedom, počnemo ovo prvenstvo i da se posle utakmice zajedno radujemo.

Apostrofirao je šef stručnog štaba Dragan Perišić idealne uslove za rad na pripremama u Sloveniji i naglasio:

– Prvi zadatak nam je bio da apaptiramo novu grupu momaka, koji su stigli u Napredak, da se što pre uklope u grupu i usvoje nove zadatke. Odigrali smo u Sloveniji četiri utakmice, upisali dva remija, uz poraz i pobedu. Trudili smo se da svaki dan priprema iskoristimo maksimalno, što se tiče rada na terenu, ali i komunikacije sa svim novim igračima. Sada moramo da preuzmemo odgovornost za ono što nas čeka. Saznali smo ime prvog rivala u prvenstvu, to je pančevački Železničar, gde sam ranije i radio, a najvažnije je da sezonu otvorimo pobedom. Do te utakmice svi igrači će biti spremni, priključio nam se konačno i Putinčanin, što je jako bitno, jer on će kao kapiten predvoditi ekipu.

Povratak Dodića u najdraži klub

U novoj sezoni imamo i sportskog direktora. U svoj klub, u kojem je ostavio dubok trag, prvo kao igrač, a potom i kao trener, vratio se Mladen Dodić, sada u novoj ulozi:

– Drago mi je što sam ponovo u svom klubu, kako sam kao trener Javora, posle utakmice sa Napretkom u Ivanjici rekao, meni najdražem klubu. I drago mi je što sve svoje znanje i iskustvo mogu da stavim u službu kluba u jednoj novoj ulozi. Sa željom da budem od pomoći i stručnom štabu i igračim u prvom timu, ali i našoj školi. Što se prvog tima tiče prvi zadatak je bio produženje saradnje sa šefom stručnog štaba Draganom Perišićem, a potom i dovođenje novih igrača u uvek turbulentnom letnjem prelaznom roku. Doveli smo deset novih igrača i nadam se da će svaki od njih da pokaže da je pojačanje, a ne samo novajlija. Zbog kvaliteta prikazanog u prethodnim klubovima angažovali smo ih da podignu kvalitet Napretkove igre i da ostvarimo zajedničke ambicije. A, ambicije su da bar za korak budemo bolji nego u prethodnoj sezoni. Odnosi se to i na podmladak. Omladinci i kadeti su ispali iz Kvalitetne lige, sada želimo da postavimo stabilnije temelje za proizvodnju mladih igrača. Tu je najbolji, doduše redak primer Nemanja Đeković, koji je stasao u našoj školi, bio na kaljenju u paraćinskom Jedinstvu, potom dobio šansu ovde u prvom timu i koristi je na najbolji način. Ukoliko svi budemo dali maksimum nadam se da će ovakvih primera biti više. To nam je i cilj, kontinuitet dolazaka igrača iz podmlatka u prvi tim. Angažovali smo trojicu novih trenera za rad sa najmlađima, to su Dragan Đukić, Josip Projić i Bratislav Punoševac. Napravili smo, uz trenere koji su već u klubu, novu raspodelu. Ubuduće želimo i bolju saradnju sa klubovima i školama fudbala iz grada i okoline, kako bi najkvalitetniju decu doveli u našu školu. To je rad na duže staze, treba vremena i strpljenja, ali imamo punu podršku klupskog rukovodstva. I nadam se da ćemo sve to potkrepiti i dobrim rezultatima i pokazati da smo uspeli da napravimo korak napred i da radimo u skladu sa našim imenom – Napredak.

Imao je potom Mladen Dodić važnu poruku za prvotimce:

– Znam kakvi su Napretkovi navijači. Oni, pre svega, žele da vide pravi, pošten odnos prema dresu i grbu koji nosite i poslu kojim se bavite. To će kruševačka publika uvek prepoznati i tek onda podržati.

Reč predsednika

Miloš Nenezić, prvi čovek kruševačkog superligaša, ne pojavljuje se često pred novinarima, uglavnom je to, kao ovom prilikom, pred početak novog šampionata. Pošto je saslušao sve govornike na izuzetno posećenoj konferenciji za medije, Napretkov predsednik Miloš Nenezić je dobio reč:

– Drago mi je da su novi igrači lepo primljeni. Napredak je uvek prijateljski raspoložen, a Kruševljani poznati kao gostoljubivi, a povrh svega smo sportski grad, pre svega fudbalski. Znam da su pripreme dobro odrađene, kao i da je potrebno dosta vremena da se novi igrači uigraju i nadam se da će sve u prvenstvu izgledati bolje nego u poslednjoj pripremnoj utakmici protiv Kragujevčana, uz pohvalu na prikazanoj želji i odličnoj kondicionoj pripremljenosti. Moram da se osvrnem na trenera Perišića, koji nam je u prošloj sezoni obezbedio opstanak u Super ligi. Preuzeo je ekipu u trenutku kada smo bili, slobodno mogu da kažem, u panici, posle poraza od Novog Pazara na našem terenu. Perišić se tu zaista izvanredno snašao i vrlo brzo doveo Napredak u izglednu situaciju. Odmah, u prva dva kola plej – auta smo imali dve pobede i time smo bacili 90 odsto problema sa leđa. Nadam se da će tako i da nastavi, jer mi želimo da budemo sportska porodica koja će dugo da traje. Veliku pomoć i podršku smo dobili u dovođenju Mladena Dodića. Računamo da će da uvede red u omladinskoj školi, jer bio je i selektor mlade reprezentacije. Posvećen je fudbalu i sve što je do sada uradio je ono što smo očekivali, čak i više. U radu prvog tima ima podršku direktora Vlade Arsić i trenera Perišića. Igračima želim puno sreće, bodrićemo ih sa tribina. Sigurno je da su najverniji navijači na tribini zapad 1 i zapad 2, a voleo bih da me „sever“ demantuje.

Govorio je potom predsednik Napretka i o infrastrukturi kruševačkog superligaša:

– Iako sportska javnost hvali naš stadion kao jedan od boljih u zemlji, lično nisam zadovoljan. Ni sa uređenošću pristupa, ni sa parkingom, ni sa time što jedan dobar deo ispod tribina nije popunjen. Uspeli smo da napravimo fan šop, uredili smo lokal za navijače, ali ima još pet lokala koji treba da se zatvore. Nastavljamo i sa uređenjem na samom stadionu. Posle štete koju smo imali tokom poslednjih nepogoda, radimo na sanaciji. Biće i popravki na tribinama, kućicama sa klupama za rezervne igrače, novog sređivanja kancelarijskog prostora. Klub danas ima podršku Gradske uprave, ali i direktora pojedinih javnih preduzeća. I ne samo podršku, već i značajnu pomoć. Uz pomoć i ostalih sponzora, trudićemo se da radimo maksimalno kvalitetno i omogućimo, pre svega, ekipi da u predstojećoj sezoni postiže što bolje rezultate.

Sanja Milutinović

U nedelju protiv pančevačkog Železničara

Ovog vikenda konačno bi trebalo da se zakotrlja fudbalska lopta na superligaškim terenima širom Srbije. Ograda „trebalo bi“, jer Kolubara se ne miri i dalje da u novoj sezoni neće igrati u srpskom šampionatu, pa se ponovo žalila Sudu u Lozani. Tek, na sednici Izvršnog odbora i skupštine Zajednice klubova Super i Prve lige, koja je održana u ponedeljak, 24. jula, doneta je odluka da se „na osnovu presude CAS i izrečenih kazni FK Kolubara, kao i pisanih informacija dobijenih od Fudbalskog saveza Srbije koje se odnose na oduzimanje licence za takmičenje FK Kolubara i Odluke o suspenziji i pokretanju postupka pred Disciplinkom i etičkom komisijom FSS, Izvršni odbor Zajednice je jednoglasno doneo odluku o isključenju FK Kolubara iz članstva u Zajednici“. Tako da Kolubara nije ni žrebana za novo prvenstvo, koje će imati standardnih 16 članova. Početak prvenstva je zakazak za predstojeći vikend. A, voljom žreba fudbaleri Napretka u nedelju (30. jul) od 18:55 časova dočekuju novajliju u Ligi, pančevački Železničar…