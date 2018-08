Filip Moris: Novi dokazi o smanjenom riziku modernog načina uživanja u duvanu

Izvor i foto: Agencija BETA

Prelazak na moderne proizvode bez duvanskog dima predstavlja potencijalno manji rizik od štetnosti u poredjenju sa pušenjem klasičnih cigareta, pokazalo je najnovije, šestomesečno kliničko istraživanje kompanije Filip Moris (PMI) sprovedeno u Americi

Kako je objavio Filip Moris, radi se o prvoj kliničkoj studiji ove veličine koja direktno meri reakciju organizma na izloženost aerosolu koji nastaje korišćenjem IQOS-a, proizvoda ove kompanije koji zagreva, a ne sagoreva duvan.



Studija, koja je dostupna stručnoj, ali i opštoj javnosti je merila je niz od osam primarnih i brojne sekundarne parametre, na koje pušenje negativno utiče i koji su povezani sa bolestima uzrokovanim pušenjem.



Rezultati su pokazali da se svih osam primarnih parametara kliničkog rizika kod osoba koje su prešle na ovu zamenu za cigarete kretalo u istom smeru kao što se kreće kod osoba koje prestanu da puše.



– Studija je ispunila svoj cilj i pokazala poboljšanje biološke reakcije kod osoba koje prelaze na IQOS u poredjenju sa onima koji nastavljaju da puše– rekla je direktorka korporativnih poslova PMI za jugoistočnu Evropu Tamara Stanković dodajući da su ovakvi rezultati bili očekivani imajući u vidu da je naučno dokazano da aerosol sadrži u proseku 90-95 odsto niži nivo štetnih i potencijalno štetnih sastojaka u odnosu na duvanski dim klasične cigarete.



Ona je istakla da, ipak, ovaj proizvod nije bez rizika i sadrži sličan nivo nikotina kao i klasične cigarete.



– Da nema nikotina, kao prirodnog sastojka biljke duvana, ova dokazano bolja zamena za cigarete ne bi bila prihvaćena od strane pušača i oni bi nastavili da puše – kazala je Stanković naglašavajući da nije nikotin, već duvanski dim koga nema prilikom korišćenja ovog alternativnog duvanskog proizvoda, primarni uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem.



Doktor Petar Borović, stručnjak za rešavanje problema pušenja, tvrdi da je prestanak pušenja jedini način da se potpuno eliminišu rizici te vrste.



On je potvrdio da su korisnici proizvoda poput IQOS-a, koje proizvodjač naziva revolucionarnim, zaista izloženi manjem riziku od korisnika tradicionalnih cigareta.



– Ovi proizvodi su dobar put za sve one pušače, koji ako već ne mogu lako da prestanu da puše, dok to ne učine, predju sa običnih cigareta na proizvode bazirane na tehnologiji zagrevanja duvana – kazao je Borović.

