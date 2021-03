Džudo klub u Brusu za četrdeset godina postojanja postigao je rezultate vredne pažnje. Vitrine kluba krasi više od petnaest balkanskih priznanja, a tri puta više onih koje su osvojili na takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji

– Uz sve ovo, ekipno smo tri puta bili treći u Prvoj ligi Srbije. Imamo pedeset do šezdeset članova koji su neprestano na treningu i takmičenjima. To su mladići i devojčice uzrasta od prvog do osmog razreda. Ima i starijih. To je ono čime se ovaj naš klub može pohvaliti – priča trener Miloš Marković.

Džudistima u gradu podno Kopaonika ne smeta što je fudbal najpopopularniji sport kod nas i svetu. Naprotiv, to ih mobiliše da predano rade, postižu rezultate koje će svi zaljubljenici u ovaj borilacki sport shvatiti kao želju da svako ima pravo da se bori i izbori za mesto na sportskoj mapi Brusa, Srbije, pa i šire.

– Mi se radujemo svakom uspehu bilo kog kluba u Brusu. Smatramo da bi tako trebalo svi da se ponašaju. I zaista mislimo da zaslužujemo pažnju kakva dolikuje dobro organizovanom i uspešnom klubu kakav smo mi u ove četiri decenije postojanja. Ovu godinu smo proglasili jubilarnom i nastojaćemo da budemo još uspešniji po rezultatima na takmičenjima – svedoči trener Miloš Marković.

Lj.Marković

Džudisti Brusa u jubilarnoj četvrtoj deceniji postojanja

