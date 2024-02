Dveri i Zavetnici prekinuli saradnju

Gradski odbor Srpskog pokreta Dveri u Kruševcu u svom najnovijem saopštenju dostavljenom našoj redakciji je saopštio da prekida saradnju sa Srpskom strankom Zavetnici, sa kojom je nastupio u koaliciji na lokalnim izborima u Kruševcu 17. decembra

– Srpska stranka Zavetnici je 31. januara godine stupila u koaliciju, i participira u vladajućoj većini, sa Srpskom naprednom strankom u Kruševcu. GO Srpskog pokreta Dveri Kruševac osuđuje postupak Srpske stranke Zavetnici jer smatramo da je na taj način izneverena volja građana koji su na izborima ukazali poverenje našoj listi. Pored toga, imamo potrebu da se distanciramo od njihovog postupka i da skrenemo pažnju na to da više ne postoji nikakav oblik saradnje sa Srpskom strankom Zavetnici u Kruševcu. Srpski pokret Dveri bio je i ostaće opozicija apsolutističkom režimu Srpske napredne stranke – navodi se u saopštenju GO Srpskog pokreta Dveri.

Inače, zajednička lista Dveri i Zavetnika je na lokalnim izborima u Kruševcu osvojila dva odbornička mesta. Predsednik GO Zavetnici, Miloš Ašanin potpisao je koalicioni sporazum pred konstitutivnu skupštinu sa SNS, SPS, JS i postao član Gradskog veća.

M.J.