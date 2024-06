Dušanova bez vode do 20h

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 20h bez vode će biti Kruševac, ulice Bosanska, Ljube Davidovića i Dušanova (od Bosanske do Takovske).

Zbog radova na elektromreži bez struje do 11h će biti soliteri B1-B5u naselju Rasadnik dok će u periodu od 10h do 12h bez električne energije će biti deo Jakšinog igrališta. Do 14h bez struje biće i deo sela Gari. Deo ulice Dostojevskog, potom ulice Miće Popovića, Viktora Igoa i Franš D’Eperea struju neće imati u periodu od 11h do 13h.