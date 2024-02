Dom za decu i omladinu „Jefimija“ – Mesto ljubavi i topline u kome žive srećna deca

Dom za decu i omladinu „Jefimija“ u Kruševcu je ustanovu iz oblasti socijalne zaštite pod okriljem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i usresređen je na dvadesetčetvoročasovno pružanje usluga nege, vaspitanja, obrazovanja i staranja o zdravstvenom i socijalnom statusu najmlađih koji rastu bez roditeljskog staranja, a nisu bili usvojeni i promenili su više hraniteljskih porodica. Pruža utočište za dvadeset i pet korisnika, uzrasta od jedanaest do dvadeset pet godina života sa kojima devet vaspitača. To je formalni opis ove ustanove. A ako pogledamo detaljnije, to je kuća ljubavi za decu kojima je roditeljska ljubav uskraćena

Piše: Jovana Stefanović

Dom pruža deci smeštaj, ishranu, vaspitanje i obrazovanje od njihove sedme do osamnaeste godine života, ali u slučaju da nastavljaju sa školovanjem na fakultetima ili visokoškolskim ustanovama mogu ovde ostati sve do trenutka diplomiranja, ili najkasnije do svoje dvadest i šeste godine kako bi njihova svakodnevica bila olakšana i ne bi morali da rade i samostalno se izdržavaju tokom studiranja.

„Jefimija“ je ustanova otvorenog tipa smeštena na površini većoj od 2.000 metara kvadratnih. Sastoji se od 4 sprata sa po 8 spavaćih soba i po 2 ili 3 korisnika u njima, 2 dnevna boravka i 4 kupatila. O deci brine 9 vaspitača koji imaju od 10 do 30 godina iskustva u radu sa pripadnicima društveno-osetljivih grupa. Svako dete ima svog vaspitača koji ima ulogu najbližu roditeljskoj. Vaspitač brine o svim prisutnim štićenicima, ali ima 2 ili 3 deteta istovremeno čije potrebe apsolutno poznaje, prati fizički, zdravstveni i socijalni status, psihomotorni razvoj, a takođe je neprekidno uključen i u sistem vaspitanja i školovanje te dece.

– Osim što Dom pruža smeštaj deci bez roditeljskog staranja, ovde se nalaze i deca koja imaju poremećaje, odnosno smetnje u ponašanju i prvi stepen ometenosti, tj. mentalnu zaostalost ili retardaciju. Broj dece varira, jedni postaju samostalni, pronalaze poslove i stvaraju svoje porodice, dok drugi nakon uputa i rešenja od strane Centra za socijalni rad postaju naši novi štićenici. Pre nego što dete stigne kod nas vaspitači i stručni tim se dogovaraju i razmišljaju gde može biti smešteno, kom uzrasnom dobu pripada, kojoj će se grupi priključiti s obzirom na psiho-fizički status ostalih korisnika, a period same adaptacije traje od mesec dana do maksimum šest meseci – istakla je Nataša Maksimović, direktorka Doma za decu i omladinu „Jefimija“.

Budući da je „Jefimija“ Dom otvorenog tipa, nije mesto koje se drži pod ključem i ne ograničava svoje štićenike, ali kućni red svakako postoji. On obuhvata doručak, ručak i večeru u određeno vreme, a između ova tri standradna obroka, postavljaju se i 3 užine sačinjene od voća, povrća, grickalica i slično. Vreme obroka je tokom raspusta podložno promenama jer deca tada imaju mogućnost da duže spavaju. Iako će ulazna vrata u svakom trenutku biti otvorena, vreme kada bi svi trebalo da budu na okupu i po svojim sobama u pripremama za odmor jeste 22 sata, a kada su neke posebne prilike poput rođendana i praznika ili kada je vikend, posle procene i odobrenja od strane vaspitača, punoletni mogu ostati napolju sve do ponoći.

Kako bi slobodno vreme bilo najkvalitetnije iskorišćeno, izleti, druženja i kreativne radionice su svakodnevica u Domu. Na vaspitanje i obrazovanje štićenika utiču i česte posete predstavnika Doma zdravlja, odnosno Savetovališta za mlade kroz razne edukativne prezentacije, kao i Savetovališta Centra za socijalni rad, Policijske uprave Grada Kruševvca koja kod dece širi svest o adolescentskim problemima kao što su upotreba narkotika, alkohola, emotivno i fizičko zlostavljanje, zanemarivanje, kocka, krađa i slično, i kako se od toga zaštititi, dok se prvenstveno na zadovoljstvo, zatim na emancipaciju i socijalizaciju odražavaju putovanja koja su od 2021. godine obezbeđena zahvaljujući „Pink Media Grupi“ na godišnjem nivou u vidu letovanja i zimovanja po Srbiji ili Crnog Gori.

U našem gradu postoji veliki broj donatora koji redovno pomažu deci u Domu, a to su „Trayal Korporacija“, „Kromberg & Schubert“,„Krov prim 037“, „Tehnogradnja“, mnoge manje firme, preduzeća, organizacije iz Rasinskog okruga, ali i iz Beograda i drugih, kako srpskih, tako i inostranih gradova. Kada su u pitanju donacije od strane fizičkih lica oni mogu Domu uvek pokloniti hranu sa deklaracijom, čiji istek roka nije blizu i nove, ali i polovne dobro očuvane, oprane i opeglane stvari jer su potrebe dece velike, a finansiranje od strane Ministarstva ponekad ne može da podmiri aposlutno sve zahteve.

– Deca najveću prazninu i nelagodu osećaju za vreme velikih praznika, rođendana, matura i slično, ali naši donatori su tu kako bi im kroz poklone i lepe reči ublažili tugu. Mi na dnevnom nivou dobijamo donacije sačinjene od slatkiša, grickalica, igračaka, garderobe, školskog pribora, hemijskih sredstava. Ovih dana dobili smo donaciju koju je obezbedila crkva iz Čikaga u saradnji sa fondacijom princeze Katarine i pristigla je sa prazničnim paketićima u vidu odevnih predmeta i obuće za naše korisnike – navodi Nataša.

Tokom raspusta i praznika broj dece u Domu je manji jer odlaze u posetu svojim rođacima, a dozvoljeno je i da rođaci ili prijatelji dođu u „Jefimiju“ i provedu određeno vreme sa decom. Postoji poverenje i zato nema obezbeđenja, portira ili policajca na vratima ili kapiji kao što je bio slučaj u maju nakon nesreće u Beogradskoj školi, nadzor je bio pojačan i postoji mogućnost da se to ponovi, ali samo u slučaju da je opravdano i potrebno jer ovakve ustanove otvorenog tipa prema Statutu Ministarstva nemaju takvo radno mesto, a po mišljenju zaposlenih bi bilo od koristi, posebno noću kada je u celom objektu prisutan samo jedan vaspitač.

Bez obzira na postojanje i opasnost od Korona virusa, ova ustanova je od 2020. godine uz pridržavanje svih propisanih mera i pravila znatno unapređena. Nakon ukidanja rada internata koji je bio smešten na poslednjem spratu Doma prvenstveno je renovirana kuhinja, trpezarija, plafoni, zidovi i kupljena je nova oprema koja se koristi za pripremanje hrane. Rekonstruisani su spratovi sa spavaćim sobama, prizemlje, kancelarije, hol i tehnički aparati zahvaljujući sredstvima firme „Mocart“. U izgled dvorišta se ulagalo nakon donacije Vaspitno-popravnog doma i kompanije „Joter“, zamenjen je mobilijar, ograda, sportski teren i golovi. Na Vidovdan, u čast 650 godina od osnivanja Grada Kruševca zid duž celog sportskog terena oslikali su Marija Ćirić i članovi Udruženja „BukvArt“ muralima sa kruševačkim motivima, za šta je materijal obezbedilo preduzeće „Struktura koncept“.

– Prethodna godina je za ovaj Dom bila od velikog značaja budući da je objekat nakon 68 godina konačno legalizovan a ove godine nas čekaju veliki infrasturkturni radovi i nove ideje koje možemo sprovesti u delo samo zajedničkim snagama, razumevanjem i dobrom saradnjnom – rekla je Nataša Maksimović, klinički psiholog.

Napuštanje Doma

Nakon punoletstva ili završetka celokupnog školovanja deci se, posebno onoj koja nemaju bliske srodnike, omogućava da lakše nađu posao zbog dobre saradnje Doma sa drugim ustanovama kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje i omladinske zadruge. Većina mladih se samostalno odlučuje za bavljenje aktuelnim zanatima ili za rad u gradskim ugostiteljskim objektima, dok postoje i oni koji napuštaju Kruševac zbog karijere, nastavljaju postdiplomske studije ili formiraju porodice, ali redovno dolaze u posetu kući u kojoj su odrasli i ljudima koji su im zamenili roditelje.

Snaga Doma krije se u zaposlenima

Ovde trenutno radi dvadeset i petoro Kruševljana. Osim devet vaspitača, zaposlena je stručna služba, socijalni radnik, psiholog, defektolog, specijalni pedagog, spremačice, kuvarice i radnice u vešeraju. Dom redovno prima i studente koji obavljaju stručnu praksu vezanu za vaspitanje dece i omogućava realizaciju programa „Moja prva plata“ što donosi obostrane benefite – pomoć stalnim radnicima i deci i novo iskustvo mladima.