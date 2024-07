Deo Prnjavora bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Kruševac – Patrijarha Čarnojevića, Profesora Rasulića, selo Čitluk – Borisava Pekića, Stevana Todorovića i prateće ulice, naselje Prnjavor – Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa), Gavrila Principa (od Krfljanske do Brestovačke).

Zbog izrade vodovodnog priključka, danas do 15 časova bez vode će biti sela: Koševi, Mačkovac, Globoder i deo opštine Trstenik koji se snabdeva pijaćom vodom sa vodosistema „Ćelije“.